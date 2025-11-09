BursaDEX+
Hukum daya Bitcoin menunjukkan 'pegas tergulung' siap melonjak lebih tinggi: Analis

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/09 07:05
BTC telah terpaku pada nilai wajarnya sejak Maret 2024 dan sedang bersiap untuk melompat lebih tinggi, menurut penulis dan analis Adam Livingston.

Hukum kekuatan Bitcoin (BTC), yang menempatkan BTC pada "nilai wajar" sebesar $142.000, menunjukkan bahwa harga BTC sedang bersiap untuk melonjak ke atas, menurut penulis dan analis Adam Livingston. 

Harga pita atas Bitcoin pada 31 Desember 2025, diproyeksikan sekitar $512.000, sementara harga nilai wajar berada sekitar $142.000, dengan batas bawah rentang berada sedikit di atas level $50.000, kata Livingston. 

Harga yang "menempel" pada garis nilai wajar sejak Maret 2024 adalah hal yang tidak biasa dan menunjukkan bahwa Bitcoin siap untuk melonjak lebih tinggi, kata Livingston. Dia menambahkan: 

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

