Bank-bank Italia menuntut pembayaran cicilan untuk investasi dalam proyek euro digital.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut Reuters, seorang pejabat senior dari Asosiasi Perbankan Italia (ABI) mengatakan bahwa bank-bank Italia mendukung proyek euro digital Bank Sentral Eropa, tetapi berharap investasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek tersebut dapat dibayar secara angsuran karena biayanya tinggi. Bank Sentral Eropa (ECB) telah bekerja untuk mengembangkan versi digital dari mata uang tunggal untuk memperkuat kedaulatan moneter zona euro, tetapi proses legislatif berjalan lambat karena penentangan dari beberapa bank Prancis dan Jerman, khususnya bank-bank tertentu. Bank-bank ini berpendapat bahwa hal ini dapat menyebabkan jutaan orang Eropa menggunakan dompet online ECB untuk pembayaran sehari-hari, sehingga menguras tabungan bank mereka. Pada pertemuan yang diadakan di Florence pada 29-30 Oktober, Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa memutuskan untuk memindahkan proyek euro digital ke fase berikutnya setelah periode persiapan dua tahun. Rencana tersebut diperkirakan akan diluncurkan secara resmi pada 2029, dengan program percontohan dijadwalkan pada 2027, dengan ketentuan bahwa legislasi UE yang relevan diharapkan akan disahkan pada 2026.