Tingkat Pembakaran XRP Melonjak Lebih dari 60% saat Aktivitas Jaringan Meningkat dan Harga Pulih

Tingkat pembakaran XRP melonjak lebih dari 60%, menandakan momentum jaringan yang diperbarui. Harga kembali di atas $2,30, mengembalikan kepercayaan pasar setelah koreksi. Antisipasi ETF memicu optimisme untuk valuasi XRP yang berpotensi mencapai triliunan dolar. Pasar XRP menyaksikan perubahan luar biasa setelah periode penjualan besar-besaran yang mengguncang kepercayaan investor. Setelah beberapa hari mengalami kelemahan harga, XRP telah mendapatkan kembali kekuatannya, mencatat kenaikan tajam baik dalam nilai maupun aktivitas jaringan. Menurut data dari platform analitik on-chain XRPSCAN, tingkat pembakaran XRP melonjak sebesar 60,87% dalam 24 jam terakhir, menandakan momentum baru di seluruh jaringan. Lonjakan mendadak ini mengangkat jumlah token XRP yang dibakar sebagai biaya dari 667 menjadi 1.073, menunjukkan kebangkitan aktivitas transaksi yang mengesankan. Akibatnya, jumlah transaksi yang meningkat dan biaya yang lebih tinggi telah mengembalikan optimisme di kalangan trader yang melihat metrik ini sebagai tanda kesehatan jaringan dan kekuatan pasar.

Harga XRP Kembali Pulih seiring Kepercayaan Pasar Meningkat Setelah turun ke $2,16 selama fase koreksi terbaru, XRP dengan cepat kembali di atas $2,30, mencatat keuntungan harian sebesar 5,24%. Pembalikan tajam ini menarik perhatian pengamat pasar karena menandai titik kritis dalam pemulihan XRP setelah beberapa hari tekanan bearish. Sentimen yang membaik sejalan dengan peningkatan tingkat pembakaran, semakin memperkuat gagasan bahwa aktivitas jaringan sering mencerminkan pergerakan harga dalam ekosistem XRP. Selain itu, momentum pembelian yang diperbarui telah memicu diskusi tentang potensi reli berikutnya, terutama dengan spekulasi yang berkembang seputar dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) XRP yang diusulkan. Analis percaya bahwa persetujuan ETF ini dapat menarik lebih dari $1 miliar dalam arus masuk, mendorong partisipasi institusional yang lebih kuat. Spekulasi yang Berkembang Seputar Arus Masuk ETF dan Ekspansi Pasar Selain itu, para ahli menyarankan bahwa jika arus masuk yang substansial menyebabkan penarikan sekitar 4,95 miliar XRP dari peredaran, kapitalisasi pasar aset tersebut dapat berkembang secara dramatis. Proyeksi menunjukkan bahwa valuasi XRP mungkin naik dari sekitar $150 miliar menjadi hampir $1 triliun jika kondisi ini selaras dengan baik. Oleh karena itu, kombinasi dari tingkat pembakaran yang meningkat, harga yang menguat, dan antisipasi investor yang meningkat telah memposisikan XRP pada titik krusial. Komunitas sekarang mengamati dengan cermat perkembangan seputar persetujuan ETF dan sentimen pasar yang dapat menentukan apakah momentum ini berubah menjadi reli jangka panjang. 