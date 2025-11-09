BursaDEX+
Robert Kiyosaki Memperingatkan Amerika Kehilangan Kebebasan, Demokrasi, Kapitalisme—Mengatakan Bitcoin Menawarkan Perlindungan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 09:31
Robert Kiyosaki memperingatkan bahwa pergeseran Amerika dari kapitalisme mengancam kebebasan dan kemakmuran, mendesak investor untuk melindungi kekayaan melalui bitcoin, emas, dan perak saat sistem tradisional menghadapi gejolak ideologis dan ekonomi. Robert Kiyosaki Memperingatkan Kejatuhan Amerika Dari Kapitalisme, Mengatakan Bitcoin Menawarkan Jalan Keluar Robert Kiyosaki, penulis buku terlaris Rich Dad Poor […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/robert-kiyosaki-warns-america-is-losing-freedom-democracy-capitalism-says-bitcoin-offers-protection/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

