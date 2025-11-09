BursaDEX+
Strategi Mengungkapkan Harga untuk Penawaran Saham Preferen Terbaru

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 08:47
Streamflow
STREAM$0.01622-2.93%
Moonveil
MORE$0.002536+1.84%
Bitcoin
BTC$90,248.76-0.79%

Perusahaan treasury kripto Strategy melanjutkan rencananya untuk memperluas kepemilikan Bitcoin, dengan menetapkan harga saham preferen perpetual berdenominasi euro baru yang dirancang untuk mendanai pembelian kripto tambahan.

Perusahaan tersebut mengatakan pada hari Jumat bahwa Saham Preferen Perpetual Stream Seri A (STRE) akan debut pada harga 80 euro ($92,50) per saham, mengumpulkan sekitar 608,8 juta euro dalam hasil bersih. Strategy berencana menggunakan dana tersebut untuk membeli lebih banyak Bitcoin (BTC) dan untuk keperluan perusahaan secara umum. Penawaran saham ini diperkirakan akan selesai pada 13 November.

Saham STRE baru ini lebih senior dibandingkan Perpetual Strike (STRK), Perpetual Stride (STRD) dan saham biasa Strategy, tetapi berada di bawah Perpetual Strife (STRF), saham Variable Rate Perpetual Stretch (STRC) dan utang yang belum dilunasi.

Lembar ketentuan dan spesifikasi STRE. Sumber: Strategy

Penawaran STRE tidak akan tersedia untuk investor ritel di Uni Eropa atau Inggris, kata Strategy.

Penggalangan modal terbaru ini terjadi setelah perusahaan memperlambat laju akuisisinya pada Oktober di tengah penurunan umum perusahaan treasury kripto dan penurunan pasar kripto secara lebih luas.

Terkait: Saylor mengatakan Strategy tidak mungkin membeli pesaing, karena terlalu banyak ketidakpastian

Strategy berjuang di tengah penurunan perusahaan treasury

Strategy mencatat pendapatan sebesar $2,8 miliar pada Q3, turun dari $10 miliar di Q2, dan saham perusahaan telah dalam tren penurunan sejak Juli.

Layanan pemeringkat S&P Global Ratings memberikan Strategy peringkat kredit B- pada Oktober, mengklasifikasikan perusahaan sebagai entitas "non-investment grade" dengan karakteristik spekulatif.

Saham Strategy telah menurun bersama perusahaan treasury kripto lainnya. Sumber: TradingView

Untuk konteks, peringkat kredit tertinggi S&P adalah AAA, 15 level lebih tinggi dari B-. Peringkat BB dan lebih rendah dianggap sebagai "non-investment grade."

S&P mengatakan konsentrasi kepemilikan BTC perusahaan menimbulkan risiko bagi investor, dan bahwa perusahaan terlalu fokus pada BTC daripada mendiversifikasi operasi bisnis dan aliran pendapatannya.

Meskipun demikian, Strategy kemungkinan tidak akan melikuidasi kepemilikan BTC-nya selama pasar bear kripto berikutnya atau bangkrut, kata analis dan investor BTC Willy Woo.

Alasannya adalah jatuh tempo utang perusahaan tersebar dan dapat dikelola, sehingga kemungkinan likuidasi paksa untuk memenuhi kewajiban utang rendah, kata Woo.

Majalah: Eksekutif Sharplink terkejut dengan tingkat hodling ETF BTC dan ETH: Joseph Chalom

Sumber: https://cointelegraph.com/news/strategy-prices-new-stre-shares-fund-bitcoin?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed%3F_ts%3D1762649079185%26ttt%3D1762649079185%26timestamp%3D1762649079185%26cachebust%3Dtrue&utm_campaign=rss_partner_inbound

