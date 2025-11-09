Seorang pedagang orang dalam yang baru saja muncul mengalami kerugian sebesar $1,3 juta dari menutup posisi BTC-nya, sementara kepemilikan 40.000 ETH-nya menunjukkan kerugian mengambang sebesar $2,05 juta.

PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, "orang dalam yang baru muncul" telah memecahkan rekor tak terkalahkannya setelah menutup posisi BTC-nya kemarin dan mengalami kerugian sebesar $1,3 juta. Kepemilikannya saat ini sebanyak 40.000 ETH (sekitar $135 juta) menunjukkan kerugian mengambang sebesar $2,05 juta, dengan harga pembukaan $3.445,58 dan harga likuidasi $2.533,69. PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa, menurut analis on-chain Ai Yi, "orang dalam yang baru muncul" telah memecahkan rekor tak terkalahkannya setelah menutup posisi BTC-nya kemarin dan mengalami kerugian sebesar $1,3 juta. Kepemilikannya saat ini sebanyak 40.000 ETH (sekitar $135 juta) menunjukkan kerugian mengambang sebesar $2,05 juta, dengan harga pembukaan $3.445,58 dan harga likuidasi $2.533,69.