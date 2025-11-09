BursaDEX+
Altseason Tertahan karena Hambatan $1,6 Triliun Menghentikan Momentum Altcoin

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 11:38
  • Token berbasis Ethereum menghadapi penolakan pada batas kunci $1,6T, menunda harapan untuk terobosan musim altcoin baru.
  • Resistensi $1,6T tetap menjadi penghalang penentu yang dapat membentuk arah pasar altcoin utama berikutnya.

Pasar altcoin kembali mengalami frustrasi setelah upaya keduanya untuk menembus kapitalisasi pasar $1,6 triliun gagal.

Menurut analisis on-chain terbaru yang dibagikan oleh CryptoOnchain di CryptoQuant, total kapitalisasi token Ethereum (ETTMC), yang sering digunakan sebagai tolak ukur kekuatan altcoin, harus mengakui kekuatan penghalang resistensi ini.

Ini bukan pertama kalinya resistensi ini terjadi. Pada 6 Oktober, tekanan penjualan mendadak memaksa ETTMC untuk terkoreksi ke $1,34 triliun, persis seperti yang terjadi pada Desember 2024.

Source: CryptoQuant

Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pembentukan pola double top, yang biasanya merupakan sinyal teknis bearish. Meskipun belum sepenuhnya terkonfirmasi, pola ini menandakan kesenjangan pasokan besar di sekitar level tertinggi. Dengan kata lain, penghalang $1,6 triliun sekarang menjadi titik krusial yang harus diatasi untuk membuka pintu menuju musim altcoin besar-besaran.

Pola Teknis Memicu Spekulasi Altseason

Di sisi lain, ada data menarik yang menunjukkan bahwa pasar belum sepenuhnya kehilangan harapan.

Analis teknis Crypto Panda JR mengungkapkan bahwa rasio kapitalisasi pasar altcoin terhadap Bitcoin (OTHERS/BTC) kini telah kembali ke titik terendah historisnya, area yang sama yang menjadi titik awal untuk altseason pada 2017 dan 2021.

Dia menunjukkan formasi teknis dalam bentuk wedge menurun, pola yang sering menandakan potensi pembalikan ke atas.

Source: Crypto Panda JR on X

Selain itu, grafik jangka panjang menunjukkan pola berulang: altseason cenderung dimulai pada level support kuat, kemudian meledak saat Bitcoin mendekati puncak siklus bull run-nya.

Ketika altcoin mulai mengungguli Bitcoin, arus modal cenderung bergeser, dan inilah yang menciptakan ledakan harga seperti yang terlihat sebelumnya. Dalam konteks saat ini, Crypto Panda JR percaya fase akumulasi hampir berakhir. Jika dana mulai mengalir kembali, dominasi Bitcoin mungkin bisa tergeser.

Namun, semua mata tetap tertuju pada level $1,6 triliun. Ini bukan sekadar angka, tetapi medan pertempuran psikologis dan teknis bagi para peserta pasar.

Terobosan di atas level ini bisa meniadakan potensi bearish dan menjadi pemicu utama untuk altseason. Tetapi selama level itu tetap tidak tertembus, pasar akan tetap waspada.

Tidak hanya itu, struktur teknis yang terbentuk sejauh ini sangat mirip dengan dua altseason besar sebelumnya. Bahkan, grafik rasio OTHERS/BTC menunjukkan potensi untuk kurva naik vertikal, mirip dengan yang terjadi selama kegilaan altcoin beberapa tahun lalu.

Mungkin bukan minggu ini, dan mungkin bukan bulan ini, tetapi jika pola itu terulang, 2025 sangat mungkin menjadi altseason berikutnya. Untuk saat ini, beberapa trader memilih untuk menunggu konfirmasi yang meyakinkan tentang terobosan.

Source: https://www.crypto-news-flash.com/altseason-on-hold-as-1-6-trillion-barrier-stops-altcoin-momentum/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=altseason-on-hold-as-1-6-trillion-barrier-stops-altcoin-momentum

Peluang Pasar
Logo Capverse
Harga Capverse(CAP)
$0.13312
$0.13312$0.13312
+2.03%
USD
Grafik Harga Live Capverse (CAP)
