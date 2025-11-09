BursaDEX+
Pemegang Bitcoin Jangka Panjang Selalu Menjual Selama Pasar Bull— Apa yang Berbeda Kali Ini?

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2025/11/09 11:00
Harga Bitcoin memulai bulan baru dengan catatan yang buruk, melanjutkan perjalanan bergejolaknya dari Oktober. Pada sore hari Jumat, 7 November, cryptocurrency utama ini sempat jatuh di bawah level psikologis $100.000 untuk kedua kalinya dalam seminggu terakhir.

Kesulitan harga Bitcoin dalam beberapa minggu terakhir telah dikaitkan dengan perubahan perilaku investor, terutama kelas yang dikenal sebagai pemegang jangka panjang (LTH). Seorang pakar kripto terkemuka di X telah tampil dengan wawasan lebih lanjut tentang dampak perilaku LTH terhadap harga BTC.

Pertumbuhan Permintaan Nyata BTC Menjadi Negatif

Dalam postingan terbarunya di platform X, Kepala Penelitian CryptoQuant, Julio Moreno, mengakui bahwa pemegang Bitcoin jangka panjang memang telah melepaskan aset mereka selama beberapa minggu terakhir. Namun, pakar kripto tersebut mencatat bahwa peningkatan aktivitas penjualan oleh LTH bukanlah hal baru.

Menurut Moreno, cukup normal bagi investor Bitcoin jangka panjang untuk mengurangi sebagian kepemilikan mereka selama pasar bullish, karena mereka ingin mengambil beberapa keuntungan saat harga tinggi. Yang berbeda kali ini adalah tidak adanya permintaan yang sesuai untuk menyerap pelepasan ini.

Untuk mendukung hal ini, Moreno membagikan grafik yang terdiri dari pengeluaran pemegang jangka panjang dan pertumbuhan permintaan nyata dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai konteks, pertumbuhan permintaan nyata mengukur perbedaan antara berapa banyak aset (Bitcoin, dalam hal ini) yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah yang diciptakan (ditambang).

Kepala Penelitian CryptoQuant mencatat bahwa harga Bitcoin telah mencapai rekor tertinggi baru di masa lalu selama periode peningkatan penjualan pemegang jangka panjang—meskipun dengan pertumbuhan permintaan nyata yang positif. Seperti yang diamati dalam grafik, ini terjadi selama reli rekor tertinggi Januari-Maret 2024 dan November-Desember 2024.  

Grafik yang disorot juga menunjukkan bahwa pemegang Bitcoin jangka panjang telah menjual sejak Oktober, yang tidak terlalu aneh. Namun, pertumbuhan permintaan nyata telah menyusut, yang menunjukkan bahwa tidak ada tekanan pembelian untuk menyerap pasokan LTH pada harga yang lebih tinggi.

Pada akhirnya, pengamatan on-chain ini menunjukkan bahwa fokus yang lebih sedikit harus ditempatkan pada aktivitas penjualan pemegang Bitcoin jangka panjang. Jika akan ada perubahan arah untuk harga BTC dalam beberapa minggu mendatang, pertumbuhan permintaan nyata yang positif perlu ada terlebih dahulu.

Harga Bitcoin Sekilas

Saat tulisan ini dibuat, cryptocurrency unggulan telah pulih kembali di atas $100.000 dan dinilai sekitar $103.700, mencerminkan lonjakan hampir 3% dalam 24 jam terakhir.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

