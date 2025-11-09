Peta Jalan XRP: Presiden Ripple Mengungkapkan Langkah-Langkah Besar Berikutnya

Seiring Ripple memperluas penawaran dan operasinya ke pasar yang lebih luas, Presiden perusahaan kripto tersebut, Monica Long, telah mengungkapkan fase pertumbuhan berikutnya yang dapat menjadi landasan era baru bagi XRP. Peta jalan yang diusulkan mengarah pada inovasi yang diperluas, adopsi institusional yang lebih dalam, dan peran yang lebih luas untuk XRP Ledger (XRPL) di sektor keuangan global.

Presiden Ripple Menguraikan Bab Berikutnya Untuk XRP

Pada acara Ripple Swell 2025, yang diadakan pada 4-5 November, Long membagikan peta jalan ambisius perusahaan untuk XRP, memberikan komunitas kripto sekilas tentang rencana ekosistem masa depan Ripple. Berbicara dengan CoinDesk, dia menjelaskan bahwa visi Ripple jauh melampaui pembayaran, berfokus pada pengembangan infrastruktur yang kuat yang mempromosikan inklusi keuangan secara global.

Menurut Presiden Ripple, perusahaan pembayaran kripto tersebut kini menjalankan dua bagian utama bisnisnya. Satu divisi berfokus pada membantu lembaga keuangan mengadopsi aset digital, sementara yang lain didedikasikan untuk meningkatkan XRP Ledger melalui inovasi berkelanjutan. Dia juga menekankan bahwa XRP Ledger telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak pembaruan yang meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan keandalan.

Langkah pertumbuhan besar lainnya yang disebutkan Presiden Ripple untuk ekosistem adalah protokol pinjaman baru yang diharapkan dapat memperluas bagaimana orang dan bisnis berinteraksi dan menggunakan XRP. Long menambahkan bahwa Ripple saat ini berinvestasi besar-besaran dalam kasus penggunaan baru yang menunjukkan bagaimana buku besarnya dapat mendukung lebih dari sekadar pembayaran aset digital global.

Long melaporkan bahwa bagian penting dari peta jalan Ripple melibatkan membawa lebih banyak institusi ke jaringan kripto dengan menawarkan alat praktis yang nyata. Dia mencatat bahwa stablecoin, misalnya, memungkinkan perusahaan untuk mentransfer nilai dengan cepat dan efisien. Dengan mengintegrasikan stablecoin ke dalam XRP Ledger, Ripple bertujuan untuk meningkatkan utilitas dunia nyata cryptocurrency dan memperkuat likuiditasnya.

Mengomentari rencana pertumbuhan, analis kripto terkemuka X Finance Bull mencatat bahwa langkah besar berikutnya Ripple menandai pergeseran dari spekulasi menuju adopsi global. Long menyatakan bahwa strategi pengembangan perusahaan kripto mencerminkan "efek roda gila" antara utilitas, kepercayaan, dan likuiditas.

Lebih Banyak Pembaruan Dan Tonggak Sejarah Terungkap Di Ripple Swell

Pada acara Swell 2025, Ripple juga mengumumkan bahwa mereka baru-baru ini menutup putaran investasi strategis senilai $500 juta, dengan valuasi sekitar $40 miliar. Putaran tersebut dipimpin oleh Fortress Investment Group dan Citadel Securities, dengan partisipasi dari Panera Capital, Galaxy Digital, dan lainnya. Terutama, putaran investasi skala besar ini menyoroti kepercayaan institusional yang berkembang terhadap kepemimpinan dan model bisnis Ripple setelah tahun paling sukses hingga saat ini.

Selain itu, Ripple menyoroti tonggak sejarah terbaru dalam ekosistemnya. Perusahaan melaporkan lebih dari $95 miliar dalam total volume pembayaran di seluruh jaringan pembayaran globalnya dan lebih dari $1 miliar dalam kapitalisasi pasar untuk stablecoin RLUSD-nya. Ripple juga membahas enam akuisisi strategisnya, yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua tahun, yang telah memperluas jangkauannya di bidang pembayaran, kustodi, dan stablecoin.