Coinbase Memperluas Roadmap Dengan QCAD, Monad, dan Aster, Lanskap DEX Memanas

Coinbase kembali memperluas pipeline asetnya. Bursa tersebut mengumumkan bahwa QCAD ($QCAD), Monad ($MON), dan Aster ($ASTER) telah ditambahkan ke roadmap resminya, sebuah langkah yang menandakan ekspansi berkelanjutan ke dalam ekosistem blockchain baru dan protokol perdagangan generasi berikutnya.

Penambahan ini menandai gelombang baru minat pada proyek yang menggabungkan skalabilitas infrastruktur, stablecoin lokal, dan arsitektur DEX yang inovatif. Pembaruan roadmap Coinbase mengisyaratkan bahwa pencatatan atau integrasi bisa segera menyusul, karena bursa terus mendiversifikasi penawarannya melampaui token mainstream.

QCAD: Membawa Dolar Kanada ke Blockchain

Memimpin trio ini adalah QCAD, stablecoin yang didukung dolar Kanada yang diterbitkan oleh Stablecorp Inc.

Proyek ini bertujuan untuk mendigitalkan dolar Kanada, memungkinkan transfer tanpa gesekan dan penyelesaian on-chain bagi pengguna dan institusi dalam ekosistem keuangan Kanada.

Tidak seperti stablecoin berdenominasi USD lainnya yang mendominasi perdagangan global, QCAD dibangun untuk pasar regional, dirancang untuk melayani pengiriman uang lintas batas, pembayaran pedagang, dan integrasi DeFi yang terkait dengan nilai CAD.

Stablecorp, penerbit, telah memposisikan QCAD sebagai aset digital yang mengutamakan kepatuhan dan transparansi. Dengan memanfaatkan cadangan yang diaudit dan kemitraan keuangan yang mapan, QCAD menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan likuiditas on-chain.

Penyertaannya dalam roadmap Coinbase menandakan pengakuan yang berkembang terhadap stablecoin non-USD sebagai instrumen likuiditas yang layak di DeFi.

Monad: Layer 1 EVM Berkinerja Tinggi

Berikutnya adalah Monad ($MON), blockchain Layer 1 baru yang dibangun untuk kecepatan, kompatibilitas, dan efisiensi modal.

Monad bertujuan untuk menyediakan kompatibilitas Ethereum Virtual Machine (EVM) sambil secara dramatis meningkatkan throughput dan latensi. Arsitekturnya memadukan eksekusi paralel dengan finalitas deterministik, memungkinkan pengembang untuk memigrasikan dApps Ethereum yang ada tanpa menulis ulang kode, tetapi dengan kinerja yang jauh lebih baik.

Protokol ini memposisikan dirinya sebagai lapisan infrastruktur generasi berikutnya, menggabungkan standar pengembangan Ethereum yang terbukti dengan optimasi yang terinspirasi oleh sistem berkinerja tinggi modern.

Pengamat industri melihat penyertaan Monad dalam roadmap Coinbase sebagai tanda meningkatnya keingintahuan institusional seputar rantai kompatibel EVM alternatif. Dengan layer-2 Ethereum menghadapi kemacetan dan biaya bridging yang tinggi, pesaing L1 baru seperti Monad menawarkan jalur penskalaan yang lebih sederhana dan terpadu.

Jika terdaftar, $MON bisa menjadi salah satu dari sedikit token infrastruktur tahap awal dengan eksposur langsung ke basis pengguna ritel dan institusional Coinbase, sebuah dorongan visibilitas besar menjelang penerapan mainnet.

Aster: Penantang DEX yang Sedang Naik Daun

Roadmap Coinbase juga menampilkan Aster ($ASTER), token asli dari Aster DEX, platform pertukaran terdesentralisasi generasi berikutnya yang mendapatkan daya tarik di pasar derivatif.

Aster menawarkan perdagangan spot dan perpetual dengan likuiditas yang dalam, spread yang ketat, dan basis pengguna yang berkembang. Modelnya berfokus pada optimasi biaya dan penyelarasan insentif, area di mana bursa terpusat secara tradisional mengungguli DEX.

Waktu penyertaan Aster patut dicatat. Sektor DEX sedang memanas dengan cepat, dengan platform mapan seperti Hyperliquid mulai kehilangan posisi.

Menurut data pasar terbaru, pangsa pasar Hyperliquid telah turun dari lebih dari 70% menjadi hanya di atas 30%, karena pendatang baru seperti Lighter dan Aster mendapatkan kecepatan. Banyak dari protokol yang lebih baru ini memanfaatkan mesin yang lebih cepat, model biaya yang lebih baik, dan insentif yang didorong komunitas, menciptakan gelombang persaingan di seluruh pasar derivatif on-chain.

Kinerja kuat dan pertumbuhan ekosistem Aster kemungkinan menarik perhatian Coinbase, memposisikannya sebagai salah satu token DEX yang lebih menjanjikan untuk diperhatikan menjelang 2026.

Pergeseran Dinamika Pasar DEX

Hyperliquid masih memimpin dalam volume perdagangan on-chain, tetapi pergeseran dominasi menyoroti lanskap yang berkembang.

Seiring pemain baru seperti Aster dan Lighter membawa struktur biaya yang lebih baik dan insentif pengguna, para pedagang bermigrasi ke platform yang menawarkan mekanisme real-yield dan pool likuiditas yang transparan.

Dinamika kompetitif ini mendorong inovasi DEX melampaui model AMM tradisional. Buku pesanan canggih, pasar perpetual, dan penanganan gas yang dioptimalkan kini menjadi ekspektasi dasar.

Kemampuan Aster untuk naik ke peringkat atas DEX menggarisbawahi pergeseran ini, para pedagang lebih menghargai efisiensi eksekusi dan partisipasi ekosistem daripada keakraban merek lama.

Fokus Ekspansi Coinbase

Penambahan QCAD, Monad, dan Aster mencerminkan strategi pencatatan Coinbase yang berkembang. Bursa terus berkembang melampaui token layer-1 yang mapan, mengeksplorasi infrastruktur, stablecoin lokal, dan ekosistem DEX yang sedang berkembang.

Bagi Coinbase, proses roadmap memungkinkan keterlibatan awal dengan proyek yang memiliki keunggulan teknis tinggi atau daya tarik komunitas yang kuat, tanpa komitmen pencatatan segera. Namun secara historis, penyertaan dalam roadmap sering mendahului pencatatan penuh, menunjukkan bahwa ketiga token tersebut dapat debut di bursa dalam beberapa bulan mendatang.

Jika demikian, ini akan menandai putaran diversifikasi lain dalam portofolio global Coinbase, menghubungkan keuangan tradisional, skalabilitas infrastruktur, dan likuiditas DeFi di bawah satu payung.

Saat 2025 memasuki kuartal terakhirnya, pembaruan roadmap terbaru Coinbase menggarisbawahi betapa cepatnya pasar kripto berkembang.

Stablecoin menjadi lebih regional dan teregulasi. Layer-1 sedang dibayangkan ulang untuk kinerja. DEX berlomba untuk saling mengungguli dalam rekayasa.

QCAD, Monad, dan Aster masing-masing mewakili pilar berbeda dari transformasi tersebut, likuiditas fiat on-chain, infrastruktur throughput tinggi, dan perdagangan terdesentralisasi.

Pengakuan Coinbase terhadap tema-tema ini menandakan ke mana perhatian institusional dan ritel mungkin beralih selanjutnya: menuju aset yang memadukan utilitas, kecepatan, dan realisme ekonomi di atas spekulasi murni.

Penambahan roadmap ini lebih dari sekadar berita token, mereka adalah gambaran singkat tentang ke mana kripto menuju:

keuangan lokal, infrastruktur yang dapat diskalakan, dan pasar terdesentralisasi yang lebih cerdas.

