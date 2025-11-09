Apa yang Terjadi di Thodex? CEO Ditemukan Meninggal

Faruk Fatih Özer ditemukan tewas di sel penjaranya pada 1 November. Mantan CEO bursa kripto Thodex yang kini tidak beroperasi sedang menjalani hukuman 11.000 tahun penjara karena menjalankan salah satu penipuan kripto terbesar dalam sejarah.

Kematiannya menandai perkembangan terbaru dalam saga Thodex, dengan efek riak yang begitu signifikan sehingga mengubah undang-undang mata uang kripto Turki.

Detail awal kematian Özer mengarah pada bunuh diri, tetapi penyelidikan masih berlangsung. Hal ini sekali lagi membawa Thodex kembali ke sorotan.

Berikut adalah kilas balik tentang kisah Özer, bagaimana bursa kripto tersebut memengaruhi hukum Turki dan bagaimana hal itu mungkin berkontribusi pada peningkatan adopsi kripto di negara tersebut.

Penipuan Thodex senilai $2 miliar menyebabkan penggerebekan, penangkapan dan CEO melarikan diri

Pada 21 April 2021, bursa mata uang kripto Thodex tiba-tiba menutup perdagangan dan penarikan. Pengumuman awal menyebutkan bahwa hal ini bisa berlanjut selama empat hingga lima hari. Seperti yang dilaporkan Cointelegraph Turki saat itu, bursa tersebut mengklaim bahwa ini untuk meningkatkan operasinya dengan bantuan "bank dan perusahaan pendanaan terkenal dunia."

Tetapi media lokal melaporkan bahwa Özer telah melarikan diri ke Thailand dengan dana lebih dari $2 miliar sebagai bagian dari penipuan exit scam. Ada juga laporan bahwa polisi telah menggerebek kantor bursa di Istanbul.

Kantor jaksa agung Istanbul mengkonfirmasi laporan tersebut keesokan harinya. Pihaknya mengumumkan penyelidikan terhadap Thodex dan mengatakan polisi telah menangkap 62 orang yang diduga terlibat dalam penipuan tersebut. Özer membantah tuduhan tersebut, mengklaim perjalanannya ke luar negeri adalah untuk bertemu investor asing.

Pada 30 April 2021, pengadilan Turki memutuskan untuk memenjarakan enam tersangka, termasuk anggota keluarga CEO yang hilang dan karyawan senior perusahaan, sambil menunggu persidangan. Interpol juga mengeluarkan red notice untuk Özer.

"Ketika dia tertangkap dengan red notice, kami memiliki perjanjian ekstradisi dengan sebagian besar negara-negara ini. Insya Allah dia akan tertangkap dan dia akan dikembalikan," kata Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu.

Özer berhasil menghindari penangkapan selama lebih dari setahun. Otoritas Albania akhirnya menahan dia pada 30 Agustus 2022. Dia mencoba mengajukan banding ekstradisi di pengadilan, tetapi keputusan tersebut tetap dipertahankan, dan Özer berada dalam tahanan Turki pada 30 April 2023, dua tahun setelah skandal dimulai.

Özer ditahan oleh otoritas Turki setelah diekstradisi dari Albania. Sumber: AA

Kasus melawan Özer berlangsung cepat. Pada Juli 2023, hanya tiga bulan setelah tiba di Turki, dia dijatuhi hukuman tujuh bulan dan 15 hari penjara karena gagal menyerahkan dokumen tertentu yang diminta oleh Dewan Inspeksi Pajak selama persidangan.

Pada 8 September 2023, Pengadilan Pidana Tinggi Anatolia ke-9 menjatuhkan hukuman kepada Özer, bersama dengan dua saudaranya, 11.196 tahun, 10 bulan dan 15 hari penjara, bersama dengan denda $5 juta.

Di pengadilan, Özer mengklaim bahwa dia dan keluarganya menghadapi tuduhan palsu. Dia berkata, "Saya cukup pintar untuk mengelola semua institusi di dunia. Ini terbukti dari perusahaan yang saya dirikan pada usia 22 tahun. Jika saya ingin mendirikan organisasi kriminal, saya tidak akan bertindak begitu amatir. ... Jelas bahwa para tersangka dalam berkas telah menjadi korban selama lebih dari 2 tahun."

Özer sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Tertutup Keamanan Tinggi Tipe-F No. 1 Tekirdağ ketika dia meninggal. Penjara Tipe-F adalah institusi keamanan tinggi yang diperuntukkan bagi tahanan politik, anggota sindikat kejahatan terorganisir dan kelompok bersenjata lainnya yang menjalani hukuman seumur hidup yang diperberat.

Para pembela hak asasi manusia berulang kali menyuarakan keprihatinan tentang kondisi di penjara Tipe-F. Pada 2007, Amnesty International mencatat perlakuan disipliner yang "keras dan sewenang-wenang", serta isolasi.

Turki mengubah undang-undangnya untuk melindungi investor

Skandal Thomex dan dampaknya yang menyusul begitu signifikan sehingga mendorong pemerintah Turki untuk mengubah kebijakannya terhadap mata uang kripto.

Segera setelah berita Özer melarikan diri dari negara tersebut, Bank Sentral Republik Turki melarang pembayaran kripto dan melarang penyedia pembayaran menawarkan on-ramp fiat untuk bursa kripto. Pemberitahuan resmi melarang "penggunaan aset kripto secara langsung atau tidak langsung dalam layanan pembayaran dan penerbitan uang elektronik." Yang perlu dicatat, larangan tersebut mengecualikan bank, yang berarti bahwa pengguna masih dapat menyetor lira ke akun bursa kripto menggunakan transfer bank.

Larangan tersebut bertujuan untuk memastikan stabilitas keuangan, sementara lembaga lain seperti Dewan Pasar Modal (CMB) dan Dewan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK) bergerak untuk melegitimasi aktivitas perdagangan. Pada Mei 2021, MASAK mengubah undang-undang pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memasukkan ketentuan untuk mata uang kripto.

Pada 2024, "Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Pasar Modal" mulai berlaku. Ini dibangun di atas perubahan awal pada 2021, yang mencakup langkah-langkah perlindungan konsumen yang luas selain ketentuan tentang perizinan dan pelaporan.

Langkah-langkah baru ini, yang juga bertujuan untuk mengeluarkan Turki dari "daftar abu-abu" Gugus Tugas Aksi Keuangan negara-negara dengan langkah-langkah Anti-Pencucian Uang yang tidak memadai, pada gilirannya telah membantu mendorong industri kripto lokal.

"Laporan Geografi Kripto 2025" Chainalysis menemukan bahwa Turki memimpin Timur Tengah dan Afrika Utara dalam nilai yang diterima dalam kripto. Aktivitas perdagangan juga melonjak tahun lalu.

Dalam jangka panjang, skandal Thodex mungkin telah menyebabkan peningkatan adopsi kripto di negara tersebut, tetapi hanya setelah mengguncang industri kripto Turki dan membuat banyak investor terlantar. Hal ini juga mengakibatkan pemenjaraan dan kematian perancang dan CEO-nya.

