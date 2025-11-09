Postingan Koin Kripto Baru Meniru Jalur SOL, Jangan Lewatkan Harga Terendah di $0,035 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Ketika Solana (SOL) diperdagangkan di bawah $0,50, hanya sedikit yang percaya bahwa harganya akan menyentuh $250. Percikan awal inovasi itu mengubah segalanya, dan saat ini sebuah proyek baru, Mutuum Finance (MUTM), sedang menangkap momentum yang sama. Proyek ini membangun kecepatan melalui presale-nya dan tujuan yang jelas berbasis utilitas yang beresonansi dengan investor kripto awal. Dengan model pinjaman gandanya, imbalan staking, dan ekosistem yang berkembang, Mutuum Finance (MUTM) sudah menunjukkan ciri-ciri terobosan berikutnya di grafik kripto.

Lonjakan Presale dan Antusiasme Investor

Mutuum Finance (MUTM) kini berada di Fase Presale 6, dengan harga $0,035 per token. Dari 170 juta token di tahap ini, 87% sudah terjual. Presale ini telah menarik lebih dari 17.800 investor dan mengumpulkan $18,50 juta selama fase-fase sebelumnya. Fase 7 akan meningkatkan harga menjadi $0,040, menandai kenaikan 15%. Ini adalah kesempatan terakhir bagi pendatang baru untuk membeli dengan harga terendah yang tersedia sebelum kenaikan berikutnya.

Perbandingan investasi sederhana menunjukkan potensi skala pengembalian. Pembeli awal yang menginvestasikan $10.000 di Fase 1 pada harga $0,01 kini akan melihat kepemilikan mereka bernilai $35.000 pada tingkat presale saat ini. Ketika Mutuum Finance (MUTM) mencapai proyeksi $1, investasi $10.000 tersebut tumbuh menjadi $1.000.000 — peningkatan 100x. Bahkan mereka yang bergabung selama Fase 6 akan masuk sebelum listing dan perdagangan publik dimulai, menempatkan mereka di depan pergerakan pasar masa depan.

Teknologi yang Mencerminkan Inovasi Awal Solana (SOL)

Mutuum Finance (MUTM) dirancang sebagai protokol peminjaman dan pinjaman terdesentralisasi. Kerangka kerjanya menggabungkan dua model utama. Sistem Peer-to-Contract (P2C) akan memungkinkan pengguna menyetor aset seperti ETH atau USDT ke dalam pool likuiditas yang telah diaudit. Setoran ini akan menghasilkan mtToken, yang mewakili bagian kepemilikan dan bunga yang diperoleh. Sistem Peer-to-Peer (P2P) akan melayani mereka yang lebih menyukai perjanjian khusus dan peluang imbal hasil lebih tinggi dalam peminjaman berbasis risiko. Bersama-sama, model-model ini akan menyeimbangkan keamanan dan kinerja — keseimbangan yang sama yang membantu Solana (SOL) tumbuh selama masa-masa awalnya.

Proyek ini sedang mempersiapkan peluncuran protokol V1 di Sepolia Testnet pada Q4 2025. Versi awal ini akan memperkenalkan modul-modul inti seperti Liquidity Pool, logika mtToken, kerangka Debt Token, dan Liquidator Bot otomatis. Pengguna awalnya akan dapat meminjam dan meminjamkan dengan menggunakan ETH atau USDT sebagai jaminan. Fase testnet ini akan menandai uji coba publik utama pertama dari sistem inti Mutuum, membuka jalan untuk pengujian skalabilitas dan keamanan. Analis mengharapkan hasilnya akan menarik perhatian media dan kemitraan strategis seiring dengan ekspansi ekosistem.

Momentum Melalui Utilitas Nyata dan Kekuatan Komunitas

Mutuum Finance (MUTM) menonjol karena ekosistemnya secara langsung menghubungkan nilai token dengan utilitas platform. Setiap transaksi peminjaman, pinjaman, dan staking akan mendorong permintaan nyata untuk token. Sistem beli-dan-distribusi akan menambah kekuatan lebih lanjut. Pendapatan yang dihasilkan oleh protokol akan digunakan untuk membeli MUTM dari pasar terbuka dan mendistribusikannya kembali di antara staker mtToken. Proses ini akan memberi imbalan kepada peserta jangka panjang dan memastikan siklus pertumbuhan dan imbalan yang berkelanjutan.

Keterlibatan komunitas sudah kuat. Lebih dari 12.000 pengikut melacak pembaruan proyek di berbagai platform sosial. Papan peringkat dan dasbor sudah aktif, memberikan investor akses transparan ke posisi mereka dan kemajuan harian. Papan peringkat Top 50 memberi imbalan kepada peserta aktif dengan alokasi MUTM tambahan, sementara hadiah harian $500 membuat kompetisi tetap hidup. Di samping insentif ini, hadiah $100.000 akan memberi imbalan kepada sepuluh pemenang dengan masing-masing $10.000 dalam token MUTM, meningkatkan kegembiraan saat presale mendekati penyelesaian.

Paralel Visioner dengan Kebangkitan Solana (SOL)

Kesuksesan awal Solana (SOL) berasal dari kecepatan, kesederhanaan, dan kasus penggunaan nyata. Mutuum Finance (MUTM) mengikuti arah yang serupa, bukan dengan menyalin teknologi Solana (SOL) tetapi dengan menyamai ambisinya dalam peminjaman DeFi. Di mana Solana (SOL) mengoptimalkan throughput transaksi, Mutuum akan fokus pada kredit terdesentralisasi dan aliran modal. Aplikasi dunia nyatanya, mekanisme token yang jelas, dan ekspansi yang dipimpin komunitas memberikan investor rasa energi tahap awal yang familiar. Analis yang melacak grafik kripto sudah mencatat paralel ini saat proyek tumbuh fase demi fase.

Peta jalan proyek menunjukkan pengembangan berkelanjutan, dari finalisasi kontrak pintar hingga pengujian beta dan peluncuran platform langsung. Setiap tonggak akan membawa lebih banyak visibilitas, likuiditas, dan adopsi pengguna. Setelah platform lengkap aktif dan perdagangan dimulai, aktivitas pasar diperkirakan akan meningkat pesat, menggaungkan pertumbuhan yang dialami Solana (SOL) pada tahun pertamanya.

Mutuum Finance (MUTM) sedang membentuk diri menjadi kripto terbaik untuk dibeli selama musim presale ini. Dengan hanya 13% token Fase 6 yang tersisa pada harga $0,035, waktu semakin menipis untuk mengamankan titik masuk terendah yang mungkin. Ketika Fase 7 dimulai pada harga $0,040, keuntungan harga akan hilang — dan tahap pertumbuhan berikutnya akan dimulai.

Seperti halnya para pendukung awal Solana (SOL) yang melihat pengembalian besar dari mengenali inovasi lebih awal, investor Mutuum kini berada dalam posisi serupa. Proyek ini menggabungkan utilitas DeFi yang kuat, imbalan staking nyata, dan momentum presale yang kuat. Semua tanda menunjukkan bahwa Mutuum Finance (MUTM) akan menjadi kisah sukses besar berikutnya saat jalan menuju $1 mulai terbentuk.

