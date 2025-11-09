Departemen Keuangan AS dan IRS diam-diam memperluas keringanan pajak untuk orang-orang super kaya dan raksasa kripto: NYT

Postingan Departemen Keuangan AS dan IRS diam-diam memperluas keringanan pajak untuk orang-orang ultra kaya dan raksasa kripto: NYT muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Departemen Keuangan AS dan IRS telah mengeluarkan aturan baru yang memberikan keringanan pajak signifikan kepada perusahaan besar dan investor kaya. Langkah-langkah ini mengurangi proyeksi pendapatan dari pajak minimum alternatif perusahaan yang diberlakukan pada tahun 2022. Administrasi Trump diam-diam mengeluarkan ratusan miliar keringanan pajak baru yang menguntungkan perusahaan besar dan investor kaya, menurut The New York Times. Melalui tindakan terbaru Departemen Keuangan dan IRS, perusahaan-perusahaan, termasuk private equity, perusahaan kripto, dan multinasional, akan melihat keringanan besar dari undang-undang pajak minimum perusahaan 2022, yang awalnya dirancang untuk memastikan perusahaan yang menguntungkan membayar setidaknya beberapa pajak federal. Analis mengatakan langkah tersebut akan mengurangi pendapatan pajak yang diharapkan dan memperluas potongan pajak Trump senilai $4 triliun yang condong ke perusahaan yang disahkan pada Juli, menimbulkan kekhawatiran tentang legalitas dan dampak fiskal. Sumber: https://cryptobriefing.com/tax-breaks-ultrawealthy-crypto/ Postingan Departemen Keuangan AS dan IRS diam-diam memperluas keringanan pajak untuk orang-orang ultra kaya dan raksasa kripto: NYT muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama Departemen Keuangan AS dan IRS telah mengeluarkan aturan baru yang memberikan keringanan pajak signifikan kepada perusahaan besar dan investor kaya. Langkah-langkah ini mengurangi proyeksi pendapatan dari pajak minimum alternatif perusahaan yang diberlakukan pada tahun 2022. Administrasi Trump diam-diam mengeluarkan ratusan miliar keringanan pajak baru yang menguntungkan perusahaan besar dan investor kaya, menurut The New York Times. Melalui tindakan terbaru Departemen Keuangan dan IRS, perusahaan-perusahaan, termasuk private equity, perusahaan kripto, dan multinasional, akan melihat keringanan besar dari undang-undang pajak minimum perusahaan 2022, yang awalnya dirancang untuk memastikan perusahaan yang menguntungkan membayar setidaknya beberapa pajak federal. Analis mengatakan langkah tersebut akan mengurangi pendapatan pajak yang diharapkan dan memperluas potongan pajak Trump senilai $4 triliun yang condong ke perusahaan yang disahkan pada Juli, menimbulkan kekhawatiran tentang legalitas dan dampak fiskal. Sumber: https://cryptobriefing.com/tax-breaks-ultrawealthy-crypto/