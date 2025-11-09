Departemen Keuangan AS dan IRS diam-diam memperluas keringanan pajak untuk orang-orang super kaya dan raksasa kripto: NYT

Poin-Poin Penting
- Departemen Keuangan AS dan IRS telah mengeluarkan aturan baru yang memberikan keringanan pajak signifikan kepada perusahaan besar dan investor kaya.
- Langkah-langkah ini mengurangi proyeksi pendapatan dari pajak minimum alternatif perusahaan yang diberlakukan pada tahun 2022.
Administrasi Trump diam-diam mengeluarkan keringanan pajak baru senilai ratusan miliar yang menguntungkan perusahaan besar dan investor kaya, menurut The New York Times.
Melalui tindakan terbaru Departemen Keuangan dan IRS, perusahaan-perusahaan, termasuk private equity, perusahaan kripto, dan multinasional, akan melihat keringanan besar dari undang-undang pajak minimum perusahaan 2022, yang awalnya dirancang untuk memastikan perusahaan yang menguntungkan membayar setidaknya beberapa pajak federal.
Para analis mengatakan langkah-langkah ini akan mengurangi pendapatan pajak yang diharapkan dan memperluas pemotongan pajak Trump senilai $4 triliun yang condong ke perusahaan yang disahkan pada Juli, menimbulkan kekhawatiran tentang legalitas dan dampak fiskal.
Sumber: https://cryptobriefing.com/tax-breaks-ultrawealthy-crypto/