Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang: Dogecoin vs Remittix vs Ethereum

Pencarian kripto terbaik untuk dibeli saat ini terus berlanjut saat investor menimbang potensi aset terkemuka seperti Dogecoin, Ethereum, dan Remittix (RTX). Setiap proyek mewakili sisi berbeda dari pasar, mulai dari ekosistem blockchain yang mapan hingga platform DeFi baru yang berfokus pada pembayaran.

Kebangkitan Dogecoin menghidupkan kembali minat pada koin meme, Ethereum tetap menjadi landasan keuangan terdesentralisasi, dan Remittix memposisikan dirinya sebagai standar baru dalam pembayaran global. Didukung oleh lebih dari $28 juta yang diperoleh dari pendanaan pribadi, kebangkitan Remittix menggarisbawahi bagaimana kasus penggunaan blockchain praktis sedang membentuk kembali fokus investor pada tahun 2025.

Dogecoin Mendapatkan Momentum Dengan Minat Ritel yang Diperbarui

Dogecoin (DOGE) telah mengalami pertumbuhan kuat minggu ini, naik 9,53% menjadi $0,1811. Kapitalisasi pasarnya adalah $27,46 miliar, dengan volume perdagangan $3,43 miliar, naik 82,1% dalam 24 jam.

Lonjakan ini terjadi saat sentimen komunitas menguat dan spekulasi meningkat seputar potensi kasus penggunaan dalam diskusi DOGE ETF. Popularitas Dogecoin yang bertahan menunjukkan bagaimana aset yang didorong komunitas masih dapat menarik likuiditas bahkan ketika pasar bergeser ke arah kripto dengan utilitas nyata.

Analis menyarankan bahwa relevansi budaya Dogecoin, harga masuk yang rendah, dan potensi integrasi ke dalam jaringan pembayaran terus mendukung posisinya di antara kripto teratas di bawah $1. Meskipun dimulai sebagai meme, kini ia duduk dengan kokoh dalam diskusi tentang investasi kripto jangka panjang terbaik bagi pengguna ritel yang mencari aksesibilitas dan pengakuan.

Ethereum Tetap Kuat Saat Aktivitas DeFi Berkembang

ETH terus menjadi jangkar ekosistem DeFi yang lebih luas. Token ini diperdagangkan pada $3.448,64, naik 6,78%. Kapitalisasi pasar berdiri di $416,33 miliar, sementara volume perdagangan telah mencapai $39,66 miliar, menunjukkan aktivitas institusional yang berkelanjutan. Ethereum tetap menjadi proyek DeFi dominan dan hub alternatif Ethereum Layer 2 yang memungkinkan ribuan dApps, kontrak pintar, dan layanan staking kripto.

Peningkatan dalam biaya gas yang rendah, bersama dengan peningkatan skalabilitas yang akan segera datang, telah semakin memperkuat Ethereum sebagai salah satu dasar presale kripto 2025 terbaik untuk inovasi. Pertumbuhan yang konsisten hanya menggarisbawahi posisi Ethereum sebagai kripto kunci yang hadir dengan kasus penggunaan dunia nyata, dan karenanya menjadi pilihan yang stabil dalam perlombaan untuk dominasi di antara platform blockchain.

Remittix: Solusi Pembayaran Dunia Nyata yang Mendapatkan Perhatian Global

Di antara altcoin yang sedang berkembang, Remittix (RTX) telah menarik perhatian signifikan untuk model blockchain berbasis pembayarannya. Dengan harga $0,1166 per token, Remittix sedang membangun jaringan PayFi yang memungkinkan pengguna mengirim kripto langsung ke rekening bank tradisional di lebih dari 30 negara.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dari pendanaan pribadi dan menjual lebih dari 684 juta token, mencerminkan keyakinan investor pada viabilitas jangka panjangnya. Tim Remittix telah diverifikasi oleh CertiK dan menduduki peringkat #1 untuk token pra-peluncuran di CertiK Skynet.

Proyek ini juga telah memperluas Program Pengujian Beta Dompetnya untuk mencakup lebih banyak pengguna iOS, memperkenalkan pengujian langsung untuk pembayaran dunia nyata. Platform ini baru-baru ini meluncurkan hadiah komunitas senilai $250.000 dan mengembalikan kampanye bonus 50% menjelang tonggak $30 juta.

Mengapa Remittix Menonjol

Diverifikasi oleh CertiK dan menduduki peringkat #1 token pra-peluncuran

Lebih dari $28 juta dikumpulkan dari pendanaan pribadi

Transfer kripto-ke-bank global di lebih dari 30 negara

Pengujian Beta Dompet kini aktif untuk pengguna iOS

Hadiah komunitas $250.000 sedang berlangsung

Utilitas Nyata Mendefinisikan Kripto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang

Dogecoin mungkin memimpin dalam energi komunitas, dan Ethereum terus mendominasi DeFi, tetapi Remittix (RTX) mewakili arah baru untuk utilitas blockchain, menghubungkan aset digital dengan keuangan tradisional. Dengan infrastruktur yang aman, potensi adopsi nyata, dan kemajuan yang dapat diverifikasi, Remittix menonjol sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang bagi mereka yang mencari inovasi dengan fungsi.

Dalam pasar yang menghargai utilitas dan adopsi, Remittix diam-diam muncul sebagai jembatan antara apa yang dijanjikan kripto dan apa yang dibutuhkan dunia nyata.

