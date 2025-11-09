Yuxin Technology: Beberapa lembaga keuangan berharap dapat memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pengembangan bisnis mereka dan langsung memasuki area seperti pembayaran mata uang digital dan sistem pinjaman online

PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa, menurut Jinshi, Yuxin Technology baru-baru ini menyatakan dalam konferensi strategi pialang bahwa lembaga keuangan tradisional di luar negeri memiliki permintaan yang kuat untuk peningkatan sistem. Pada saat yang sama, di banyak negara berkembang, popularisasi cepat teknologi baru seperti AI memunculkan model layanan keuangan yang sepenuhnya baru. Beberapa lembaga keuangan berharap dapat langsung memanfaatkan teknologi baru untuk memberdayakan pengembangan bisnis, langsung memasuki pembayaran seluler, pembayaran mata uang digital, dan sistem pinjaman online. Di pasar Indonesia, operasi bersama dengan bank digital terkemuka telah menyebabkan pertumbuhan pesat dalam skala bisnisnya. Di pasar Hong Kong dan Makau, perusahaan telah memenangkan tender untuk beberapa proyek implementasi data untuk bank komersial dan telah menjalin kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan fintech global, membentuk solusi bersama. Jumlah kasus implementasi yang berhasil untuk produk seperti perbankan online perusahaan, dompet digital, dan platform hadiah berbasis poin terus meningkat. PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa, menurut Jinshi, Yuxin Technology baru-baru ini menyatakan dalam konferensi strategi pialang bahwa lembaga keuangan tradisional di luar negeri memiliki permintaan yang kuat untuk peningkatan sistem. Pada saat yang sama, di banyak negara berkembang, popularisasi cepat teknologi baru seperti AI memunculkan model layanan keuangan yang sepenuhnya baru. Beberapa lembaga keuangan berharap dapat langsung memanfaatkan teknologi baru untuk memberdayakan pengembangan bisnis, langsung memasuki pembayaran seluler, pembayaran mata uang digital, dan sistem pinjaman online. Di pasar Indonesia, operasi bersama dengan bank digital terkemuka telah menyebabkan pertumbuhan pesat dalam skala bisnisnya. Di pasar Hong Kong dan Makau, perusahaan telah memenangkan tender untuk beberapa proyek implementasi data untuk bank komersial dan telah menjalin kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan fintech global, membentuk solusi bersama. Jumlah kasus implementasi yang berhasil untuk produk seperti perbankan online perusahaan, dompet digital, dan platform hadiah berbasis poin terus meningkat.