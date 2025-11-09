Sementara Ripple (XRP) Jatuh Di Bawah $2,40, Penjualan Awal Mutuum Finance (MUTM) Melampaui 85% di Tahap 6

Guncangan pasar yang melanda Ripple (XRP) telah mengejutkan para trader, dengan XRP meluncur di bawah level dukungan $2,40, memicu ketidakpastian baru di seluruh ruang altcoin. Tetapi sementara penjualan panik menyebar, modal cerdas diam-diam berotasi ke peluang kripto baru yang menunjukkan momentum nyata, dan di situlah Mutuum Finance (MUTM) tiba-tiba mendominasi perhatian. Penjualan awal MUTM baru saja melonjak melewati 85% penyelesaian di Tahap 6, menandakan permintaan yang semakin cepat di saat banyak proyek kripto DeFi kesulitan mendapatkan daya tarik. Jendela untuk masuk sebelum kenaikan harga berikutnya ditutup dengan cepat, dan investor yang menunggu konfirmasi mungkin akan tertinggal mengejar candle hijau alih-alih membeli lebih awal.

XRP di Titik Balik Kritis

XRP telah memasuki fase menentukan setelah tergelincir di bawah dukungan $2,19, memberikan tekanan kembali pada pembeli untuk mempertahankan garis. Level terpenting pada grafik saat ini adalah zona dukungan $1,61, jika bulls gagal mempertahankannya, harga bisa turun lebih jauh menuju $1,25, di mana blok permintaan besar berikutnya berada. Di sisi positif, EMA 20 hari di dekat $2,46 berdiri sebagai resistensi pertama yang harus direbut kembali agar momentum beralih kembali mendukung bulls.

Pasar mengawasi dengan cermat untuk melihat apakah komunitas Ripple dapat mempertahankan struktur dan memicu pembalikan, atau jika grafik mengkonfirmasi fase koreksi yang lebih dalam. Saat investor mengevaluasi risiko-terhadap-imbalan di seluruh pasar, beberapa diam-diam berotasi ke proyek-proyek baru yang menunjukkan akselerasi kenaikan yang lebih kuat, Mutuum Finance (MUTM), yang telah mendapatkan perhatian karena modal mencari pengaturan berpotensi lebih tinggi, terutama di kalangan investor kripto baru dan peserta pasar kripto DeFi.

Mutuum Finance Menarik Perhatian dalam Penjualan Awal

Mutuum Finance (MUTM) dengan cepat menjadi salah satu proyek kripto DeFi yang paling banyak dibicarakan pada 2025, menarik perhatian besar dari investor yang mencari akses awal ke peluang pertumbuhan tinggi. Penjualan awal yang sedang berlangsung memberikan peserta kesempatan untuk mengamankan token MUTM sebelum terdaftar di bursa publik. Fase 6 saat ini aktif dengan harga token $0,035, lebih dari tiga kali lipat harga Fase 1 asli sebesar $0,01, sudah memberikan keuntungan hampir 3x bagi pembeli awal. Dengan lebih dari $18,5 juta yang terkumpul dan lebih dari 17.810 investor berpartisipasi, Fase 6 hampir 85% terjual habis. Setelah Fase 7 dimulai, harga akan naik menjadi $0,04, menjadikan saat ini salah satu titik masuk terakhir sebelum lompatan valuasi berikutnya.

Daya tarik penjualan awal tetap kuat di setiap tahap. Dari total pasokan 4 miliar token MUTM, 1,76 miliar disisihkan untuk penjualan awal, dengan 760 juta sudah dibeli. Skala partisipasi ini menyoroti kepercayaan yang berkembang pada roadmap Mutuum Finance dan perannya sebagai aset kripto baru yang berpusat pada utilitas dengan potensi ekspansi jangka panjang.

Ekosistem Mutuum Finance

Inti dari Mutuum Finance adalah stablecoin yang dipatok ke USD yang sepenuhnya dijamin dengan cadangan terverifikasi on-chain. Stablecoin ini akan berfungsi sebagai tulang punggung sistem peminjaman dan pinjaman, membantu menjaga likuiditas, mengurangi paparan terhadap gejolak harga ekstrem, dan menciptakan kondisi peminjaman yang andal. Untuk memastikan penilaian yang akurat dan manajemen jaminan yang aman, Mutuum Finance mengintegrasikan sistem oracle berkinerja tinggi yang mampu memberikan data pasar real-time untuk perhitungan suku bunga, penilaian jaminan, dan pemicu likuidasi otomatis bila diperlukan. Fitur-fitur ini memungkinkan platform beroperasi dengan lancar bahkan selama volatilitas pasar yang lebih luas.

Dengan menggabungkan mekanisme stablecoin yang terbukti dengan infrastruktur berbasis oracle yang presisi, Mutuum Finance membangun ekosistem kripto DeFi yang lebih stabil, mudah diakses, dan dapat diskalakan yang dirancang untuk pengguna sehari-hari dan peserta institusional skala besar. Pendekatan ini memposisikan MUTM sebagai proyek dengan umur panjang, kegunaan dunia nyata, dan potensi untuk menjadi salah satu platform kripto baru terpenting tahun 2025.

Mutuum Finance kini telah mengumpulkan lebih dari $18,5 juta dengan lebih dari 17.810 investor bergabung, sementara Tahap 6 dari penjualan awal telah terjual lebih dari 85% dengan harga $0,035. Permintaan yang semakin cepat ini menyoroti kepercayaan yang berkembang pada ekosistem peminjaman berbasis stablecoin MUTM, kolateralisasi on-chain yang nyata, dan skalabilitas jangka panjang, keunggulan yang membedakannya dari proyek-proyek yang saat ini menghadapi tekanan pasar berat. Saat Fase 7 mendekat dan harga token naik menjadi $0,04, peluang masuk awal semakin menyempit dengan cepat. Investor yang mencari potensi kenaikan yang kuat sebelum paparan bursa yang lebih luas memposisikan diri sekarang, bukan nanti.

