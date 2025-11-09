Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

BursaDEX+
Wakil Rektor Universitas Lagos, Profesor Folasade Ogunsola, telah menyerukan negara-negara Afrika untuk mengembangkan solusi kecerdasan buatan buatan sendiri. Ogunsola menyatakan bahwa solusi AI asli Afrika ini harus dikembangkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi benua tersebut. Wakil Rektor Universitas Lagos menyampaikan seruan tersebut pada Konferensi Internasional ke-5 tentang Kecerdasan Buatan dan Robotika (MIRG-ICAIR 2025), yang diselenggarakan selama tiga hari di Aula Serbaguna Universitas Lagos, Akoka, Lagos. Konferensi yang bertema "Membangun Infrastruktur Transformasi Berbasis AI yang Berkelanjutan untuk Ekonomi Afrika" ini dihadiri oleh mahasiswa sarjana dan pascasarjana, serta peserta dari institusi lain di seluruh dunia. Beberapa organisasi teknologi juga berpartisipasi dalam acara tersebut, memamerkan alat AI dan inovasi lainnya. Wakil Rektor Universitas Lagos mendorong solusi AI asli Afrika Berbicara pada konferensi tersebut, Ogunsola, yang diwakili oleh Prof Olufemi Saibu, Direktur Unit Jaminan Kualitas dan Servicom, mengatakan bahwa Afrika membutuhkan teknologi digital yang kuat dan dapat diskalakan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, dia mencatat bahwa teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengatasi tantangan spesifik sektor. Dia menyebutkan bahwa Universitas Lagos terus memimpin dalam penelitian dan inovasi AI, dengan inisiatif terbaru yang bertujuan memposisikan mahasiswa untuk menjadi pemimpin dalam teknologi yang sedang berkembang. Dia mengatakan, "Di Universitas Lagos, kami membuat langkah besar dalam penelitian AI. Baru bulan lalu (Oktober), kami meluncurkan 'OpenAI Academy for Africa,' dan pada akhir bulan ini, kami akan meluncurkan laboratorium AI kelas dunia yang disumbangkan oleh program Perserikatan Bangsa-Bangsa." Dia juga menambahkan bahwa sekolah berkomitmen untuk meningkatkan standar dalam mendidik, memberdayakan, dan meningkatkan penerapan AI di seluruh Afrika. Ogunsola menambahkan bahwa sekolah tersebut berencana untuk membuat Fakultas Komputasi dan Informatika. Dia mencatat bahwa ini adalah upaya yang disengaja untuk membangun unit yang akan fokus pada teknologi, tetapi juga akan mengembangkan solusi yang berorientasi Afrika dan asli untuk tantangan benua tersebut. Berbicara pada acara tersebut adalah Bosun Tijani, Menteri Komunikasi dan Ekonomi Digital Nigeria. Dia diwakili oleh Direktur Nasional untuk Kecerdasan Buatan dan Robotika, Dr Bunmi Ajala. Dr Ajala menekankan bahwa AI telah membentuk kembali ekonomi dan mentransformasi sektor seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. "AI adalah realitas kita saat ini, dan sedang membentuk kembali ekonomi. Ini telah melampaui tren teknologi; ini adalah infrastruktur fundamental untuk meningkatkan produktivitas di sektor-sektor utama seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik," katanya. "Untuk Nigeria, sebuah negara yang penuh dengan bakat muda tetapi menghadapi tantangan yang dapat diselesaikan, AI menawarkan kesempatan untuk melompati tahapan pembangunan dan mentransformasi ekonomi kita. AI sudah membuat dampak yang signifikan." Profesor dari Sekolah Informasi dan Departemen Linguistik di Universitas British Columbia, Muhammad Abdul-Mageed, juga berbicara pada acara tersebut, mendesak peneliti Adrian untuk membangun alat AI yang mencerminkan keragaman linguistik dan budaya benua tersebut. "Kita berbicara banyak bahasa, dan kita tidak harus bergantung pada teknologi yang dikembangkan di tempat lain. Saatnya untuk membangun solusi kita sendiri. Setiap profesi membutuhkan teknologi untuk berkembang. Kembangkan alternatif AI Afrika untuk mengatasi tantangan benua, Wakil Rektor Universitas Lagos

2025/11/09 19:18
Wakil Rektor Universitas Lagos, Profesor Folasade Ogunsola, telah menyerukan negara-negara Afrika untuk mengembangkan solusi kecerdasan buatan lokal. Ogunsola menyatakan bahwa solusi AI asli Afrika ini harus dikembangkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi benua tersebut.

Wakil Rektor Universitas Lagos menyampaikan seruan tersebut pada Konferensi Internasional ke-5 tentang Kecerdasan Buatan dan Robotika (MIRG-ICAIR 2025), yang diselenggarakan selama tiga hari di Aula Serbaguna Universitas Lagos, Akoka, Lagos.

Konferensi yang bertema "Membangun Infrastruktur Transformasi Berbasis AI yang Berkelanjutan untuk Ekonomi Afrika" ini dihadiri oleh mahasiswa sarjana dan pascasarjana, serta peserta dari institusi lain di seluruh dunia. Beberapa organisasi teknologi juga berpartisipasi dalam acara tersebut, memamerkan alat AI dan inovasi lainnya.

Wakil Rektor Universitas Lagos mendorong solusi AI asli Afrika

Berbicara pada konferensi tersebut, Ogunsola, yang diwakili oleh Prof Olufemi Saibu, Direktur Unit Jaminan Kualitas dan Servicom, mengatakan bahwa Afrika membutuhkan teknologi digital yang kuat dan dapat diskalakan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, dia mencatat bahwa teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengatasi tantangan spesifik sektor. Dia menyebutkan bahwa Universitas Lagos terus memimpin dalam penelitian dan inovasi AI, dengan inisiatif terbaru yang bertujuan memposisikan mahasiswa untuk menjadi pemimpin dalam teknologi yang sedang berkembang.

Dia mengatakan, "Di Universitas Lagos, kami membuat langkah besar dalam penelitian AI. Baru bulan lalu (Oktober), kami meluncurkan 'OpenAI Academy for Africa,' dan pada akhir bulan ini, kami akan meluncurkan laboratorium AI kelas dunia yang disumbangkan oleh program Perserikatan Bangsa-Bangsa." Dia juga menambahkan bahwa sekolah berkomitmen untuk meningkatkan standar dalam mendidik, memberdayakan, dan meningkatkan penerapan AI di seluruh Afrika.

Ogunsola menambahkan bahwa sekolah tersebut berencana untuk membuat Fakultas Komputasi dan Informatika. Dia mencatat bahwa ini adalah upaya yang disengaja untuk membangun unit yang akan fokus pada teknologi, tetapi juga akan mengembangkan solusi yang berorientasi pada Afrika dan asli untuk tantangan benua tersebut.

Berbicara pada acara tersebut adalah Bosun Tijani, Menteri Komunikasi dan Ekonomi Digital Nigeria. Dia diwakili oleh Direktur Nasional untuk Kecerdasan Buatan dan Robotika, Dr Bunmi Ajala.

Dr Ajala menekankan bahwa AI telah membentuk kembali ekonomi dan mentransformasi sektor seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. "AI adalah realitas kita saat ini, dan sedang membentuk kembali ekonomi. Ini telah melampaui tren teknologi; ini adalah infrastruktur fundamental untuk meningkatkan produktivitas di sektor-sektor utama seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik," katanya. "Untuk Nigeria, sebuah negara yang penuh dengan bakat muda tetapi menghadapi tantangan yang dapat diselesaikan, AI menawarkan kesempatan untuk melompati tahapan pembangunan dan mentransformasi ekonomi kita. AI sudah membuat dampak yang signifikan."

Profesor dari Sekolah Informasi dan Departemen Linguistik di Universitas British Columbia, Muhammad Abdul-Mageed, juga berbicara pada acara tersebut, mendorong peneliti Adrian untuk membangun alat AI yang mencerminkan keragaman linguistik dan budaya benua tersebut.

"Kita berbicara banyak bahasa, dan kita tidak harus bergantung pada teknologi yang dikembangkan di tempat lain. Saatnya untuk membangun solusi kita sendiri. Setiap profesi membutuhkan teknologi untuk berkembang. Kita mewakili komunitas tempat kita berada, dan kita harus mencari solusi untuk masalah mereka. Masa depan adalah Afrika," katanya.

Dr Chika Yinka-Banjo, Kepala Departemen Ilmu Komputer Universitas Lagos, juga mencatat bahwa departemen tersebut telah menjadi pusat inovasi yang dinamis. "Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa Ilmu Komputer, yang berada di bawah Fakultas Komputasi dan Informatika, adalah departemen yang dinamis. Kelompok ini, MIRG, juga dinamis. Saya ingin menyambut semua orang, dan saya berharap Anda sukses dalam konferensi ini."

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah di depan. Tetaplah di sana dengan buletin kami.

