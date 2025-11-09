Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Pasar untuk koin meme secara bertahap memanas setelah berminggu-minggu aktivitas yang sangat lambat. Shiba Inu dan koin Pepe keduanya meningkat lebih dari 13% dalam sehari terakhir, menyalakan kembali spekulasi bahwa mungkin akan ada lonjakan mata uang meme lainnya. Kehebohan saat ini membangkitkan kenangan akan kegilaan pasar masa lalu, meskipun para analis memperingatkan bahwa siklus ini membutuhkan kehati-hatian yang lebih besar. Berbeda dengan tren meme spekulatif, proyek dengan utilitas tinggi seperti Remittix (RTX) — saat ini diperdagangkan pada $0.1166 per token — mendapatkan perhatian karena fundamental yang tinggi dan kepercayaan investor yang terus bertumbuh.

Prediksi Harga Shiba Inu: Momentum Kembali ke SHIB

Koin Shiba Inu saat ini diperdagangkan pada $0.00001006 setelah mengalami kenaikan signifikan sekitar 7,58% dalam 24 jam terakhir dengan kapitalisasi pasar sebesar $5,91 miliar sementara volume perdagangan melonjak 82,76% menjadi $292,05 juta.

Menurut para analis, lonjakan ini terutama didorong oleh pedagang ritel yang mengharapkan kebangkitan meme daripada perkembangan ekosistem yang signifikan.

Berita Shiba Inu mendominasi saluran sosial, tetapi analis memprediksi bahwa volatilitas masih sangat tinggi. Dalam situasi di mana kondisi pasar yang lebih luas berubah, harga SHIB bisa berubah secara tajam. Namun, prediksi harga Shiba Inu telah banyak diminati karena para pedagang berusaha mendapatkan keuntungan cepat dengan berspekulasi tentang token meme dan katalis pasar yang diharapkan akan muncul.

Koin PEPE Bergabung dalam Reli

Koin Pepe mencerminkan keuntungan SHIB, dan saat ini dijual pada $0.000006167 setelah mengalami kenaikan signifikan sekitar 6,83% dalam 24 jam terakhir dengan kapitalisasi pasar sebesar $2,58 miliar. Peningkatan cepat dalam volume perdagangan PEPE menunjukkan bahwa pedagang jangka pendek sekali lagi menargetkan token berisiko tinggi dengan potensi imbalan tinggi.

Banyak analis, meskipun demikian, meragukan daya tahan kegilaan meme ini. Tanpa adanya pembaruan pengembangan yang jelas atau integrasi blockchain yang lebih luas, reli saat ini juga mungkin memudar secepat kemunculannya. Pergeseran investor yang semakin besar ke proyek berbasis utilitas mungkin lebih lanjut membatasi potensi kenaikan token meme seperti SHIB dan PEPE.

Remittix Menjadi Sorotan saat Mata Uang Meme Tetap Tidak Pasti

Permintaan dari investor swasta untuk Remittix terus kuat meskipun ada fluktuasi yang lebih luas dalam token meme. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan swasta dengan menjual lebih dari 684,5 juta token, sinyal pasti bahwa minat institusional dan ritel terhadap solusi pembayaran dunia nyatanya sangat kuat.

Remittix adalah jembatan pembayaran crypto-to-fiat yang memungkinkan pengguna mengirim cryptocurrency langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara. Pengujian beta dompet diperluas ke lebih banyak pemegang, dan akses awal ke fitur transaksi nyata sekarang tersedia untuk pengguna iOS. Tim Remittix baru saja diverifikasi oleh CertiK dan saat ini memegang peringkat #1 untuk token pra-peluncuran.

Mengapa Remittix Menonjol:

Sepenuhnya diverifikasi oleh CertiK dan menduduki peringkat #1 di antara token pra-peluncuran.

Lebih dari $28 juta dikumpulkan dari pendanaan swasta

Utilitas dunia nyata: kirim crypto langsung ke 30+ negara

Memperluas pengujian beta dompet Remittix

Hadiah Remittix senilai $250.000 dan reward 15% USDT langsung untuk keterlibatan komunitas

Kesimpulan: Kehati-hatian Bertemu Inovasi

Lonjakan terbaru harga Shiba Inu dan koin Pepe mengingatkan investor betapa cepatnya sentimen di crypto dapat berubah. Namun, sementara koin meme mencuri tajuk berita, proyek seperti Remittix sedang membangun untuk jangka panjang dengan kasus penggunaan dunia nyata, verifikasi keamanan, dan utilitas yang terus berkembang.

Seiring perkembangan pasar, kontras antara spekulasi belaka dan inovasi nyata menjadi semakin jelas-dan investor mungkin segera harus memutuskan sisi mana dari masa depan crypto yang paling mereka yakini.

