Hitung Mundur Fase 2 – Presale IPO Genie Hampir Terjual Habis karena Lonjakan Permintaan Investor

Momen yang ditunggu-tunggu oleh investor kripto telah tiba. Fase 2 dari penjualan awal kripto IPO Genie secara resmi telah dimulai, dan peserta awal bergegas untuk mengamankan token mereka sebelum harga naik lebih jauh. Setelah Tahap 1 yang sukses, di mana setiap token $IPO dihargai $0,0001 dan memungkinkan investor membeli 10.000 token hanya dengan $1, penjualan awal telah bergerak ke Fase 2 – dan waktu terus berjalan.

Ini adalah penjualan awal kripto fase 2 – di mana adopsi awal bertemu dengan kelangkaan, dan investor yang ragu berisiko melewatkan salah satu peluncuran token paling menarik tahun 2025.

Apa Itu Fase 2 Penjualan Awal Kripto dan Mengapa Itu Penting?

Fase 2 penjualan awal kripto adalah tahap kedua dalam kampanye penjualan awal terstruktur. Tidak seperti Tahap 1, di mana peserta paling awal mendapatkan token dengan harga terendah, Fase 2 memperkenalkan sedikit kenaikan harga untuk mencerminkan permintaan. Untuk IPO Genie, token Tahap 2 dihargai $0,0001002, artinya $1 sekarang membeli sekitar 9.980 token, dibandingkan dengan tahap 1 di mana Anda mendapatkan 10.000 token untuk $1

Meskipun perbedaannya mungkin terlihat minimal – hanya kenaikan 0,20% – dampaknya bertambah dengan cepat seiring meningkatnya permintaan. Penggerak awal dari Fase 1 telah mengamankan harga masuk terbaik. Sekarang, Fase 2 menawarkan kesempatan terakhir untuk mengklaim token $IPO sebelum harga meningkat lebih jauh di tahap-tahap berikutnya.

Bayangkan seperti membeli tiket konser pra-penjualan: batch pertama dijual dengan harga murah, batch kedua sedikit lebih mahal, dan begitu terjual habis, satu-satunya cara masuk adalah melalui penjualan kembali yang mahal. Itulah dinamika yang terjadi dalam fase 2 penjualan awal kripto.

Mengapa Investor Berbondong-bondong ke IPO Genie di Fase 2

Beberapa faktor yang mendorong kerumunan:

Peluang Terverifikasi: Token penjualan awal IPO Genie didukung oleh platform yang diatur dan transparan, memastikan peserta dapat memverifikasi distribusi token dan kepatuhan on-chain. Akses Awal ke Pasar Privat: Memegang token $IPO tidak hanya memberi Anda kripto. Ini membuka akses ke kesepakatan investasi privat, jenis yang biasanya dicadangkan untuk pemodal ventura elit. Kelangkaan dan Permintaan Tinggi: Dengan Tahap 1 terjual habis dan Fase 2 mendekati habis terjual, setiap token kini memiliki nilai kelangkaan intrinsik dan pasar. Menunggu terlalu lama bisa berarti kehilangan kesempatan sepenuhnya. Tokenomics Berbasis Utilitas: IPO Genie menggunakan model harga kurva ikatan, di mana sedikit kenaikan harga setiap tahap mencerminkan permintaan yang berkembang, mendorong partisipasi awal sambil mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan.

Investor yang berpartisipasi dalam fase 2 penjualan awal kripto mengamankan lebih dari sekadar token – mereka mengamankan saham dalam ekosistem investasi yang berorientasi masa depan.

Angka-angka Menceritakan Kisahnya

Fase 1 sederhana: $1 = 10.000 token $IPO. Fase 2 sedikit menyesuaikan ini menjadi $1 = 9.980 token. Perubahan 0,20% itu mungkin terlihat sepele, tetapi ini menandakan penjualan awal yang bergerak cepat.

Berikut perhitungan cepatnya:

Contoh Fase 1

Harga per token $IPO: $0,0001

$0,0001 Token per $1: 10.000

10.000 Investasi: $1.000

Perhitungan:

1.000 × 10.000 = 10.000.000 token $IPO

Jadi, investor yang memasukkan $1.000 selama Fase 1 akan menerima 10 juta token $IPO.

Contoh Fase 2

Harga per token $IPO: $0,0001002

$0,0001002 Token per $1: ~9.980 (sedikit pengurangan karena kenaikan harga 0,20%)

~9.980 (sedikit pengurangan karena kenaikan harga 0,20%) Investasi: $1.000

Perhitungan:

1.000 × 9.980 ≈ 9.980.000 token $IPO

Jadi, $1.000 yang sama diinvestasikan di Fase 2 akan mendapatkan 9,98 juta token $IPO, yang adalah 20.000 token lebih sedikit daripada Fase 1.

Poin Penting

Bahkan kenaikan harga 0,20% yang kecil berarti investor kehilangan 20.000 token $IPO per $1.000 yang diinvestasikan hanya dengan beralih dari Fase 1 ke Fase 2. Semakin awal Anda berinvestasi, semakin banyak token yang Anda kunci sebelum kurva ikatan mendorong harga lebih tinggi di tahap-tahap selanjutnya.

Setiap token yang Anda amankan hari ini bisa berlipat ganda nilainya seiring pertumbuhan ekosistem IPO Genie dan perluasan akses pasar privat. Melewatkan Fase 2 bisa berarti melewatkan kesempatan terbaik Anda untuk masuk lebih awal sebelum kurva harga dipercepat.

Cara Bergabung dengan Fase 2 Penjualan Awal Kripto

Partisipasi sederhana dan dirancang agar dapat diakses bahkan untuk investor baru:

Kunjungi halaman penjualan awal IPO Genie resmi Hubungkan dompet Anda (MetaMask, TrustWallet, atau dompet yang kompatibel) Selesaikan verifikasi KYC – cepat, aman, dan patuh Beli token dengan harga Tahap 2 ($0,0001002 per $IPO) Konfirmasi alokasi dan bersiap untuk tahap atau listing di masa depan

Prosesnya hanya memakan waktu beberapa menit, tetapi jendela waktu segera ditutup. Fase 2 penjualan awal kripto hampir habis terjual, dan setiap jam yang berlalu meningkatkan peluang Anda akan melewatkan kesempatan ini.

Jangan tunggu – amankan token $IPO Anda di Fase 2 sekarang→

Apa yang Bisa Anda Lewatkan Jika Tidak Bertindak

Menunda partisipasi Anda dalam fase 2 penjualan awal kripto memiliki konsekuensi nyata:

Biaya masuk lebih tinggi di tahap-tahap mendatang karena kurva ikatan

Pengurangan alokasi token seiring berkurangnya kumpulan yang tersisa

Kehilangan akses awal ke peluang investasi pasar privat

Kehilangan keuntungan yang didorong komunitas dan keuntungan investor awal

Investor yang bertindak di Fase 1 sudah mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih rendah. Fase 2 masih menawarkan jendela, tetapi itu cepat berlalu. Ragu terlalu lama, dan kurva harga memastikan Anda membayar lebih mahal nanti – atau lebih buruk, melewatkannya sama sekali.

Panggilan Terakhir – Fase 2 Hampir Habis Terjual

Fase 2 dari penjualan awal kripto IPO Genie bergerak cepat. Alokasi token terbatas, harga naik, dan permintaan investor melonjak. Menunggu terlalu lama bisa berarti melewatkan salah satu penjualan awal paling berharga tahun 2025 sepenuhnya.

Amankan token $IPO Anda sekarang – Fase 2 sedang berlangsung dan hampir terjual habis. Terverifikasi, terbatas, menguntungkan.

