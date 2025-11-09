Big Bull Michael Saylor Memberikan Sinyal Bitcoin Mingguan – "Tunggu Sampai Besok"

Pendiri Strategy (sebelumnya MicroStrategy) Michael Saylor, salah satu pendukung institusional terbesar Bitcoin (BTC), sekali lagi telah membagikan data Bitcoin Tracker, dengan memposting pesan "₿est Continue."

Secara historis, postingan Saylor sering muncul hanya sehari sebelum perusahaan mengumumkan pembelian BTC baru. Hal ini dengan cepat memicu spekulasi bahwa kampanye penimbunan Bitcoin baru mungkin akan segera terjadi.

Portofolio Bitcoin Strategy saat ini berjumlah 641.205 BTC. Total kapitalisasi pasar portofolio tersebut sekitar $65,45 miliar, sementara biaya rata-rata dihitung sebesar $74.058. Kepemilikan besar ini saat ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sekitar 37,82%, atau hampir $18 miliar. Analisis hasil Bitcoin menunjukkan kinerja year-to-date sebesar 26,21%.

Sebagai perbandingan, imbal hasil satu tahun Strategy telah turun sebesar 10,54 persen. Keuntungan Bitcoin selama periode yang sama adalah 26,91 persen, yang menunjukkan perbedaan negatif 37,44 poin antara kedua aset tersebut.

Data pembelian terbaru mengungkapkan bahwa Strategy terus secara konsisten menambah Bitcoin sepanjang musim gugur 2025. Perusahaan membeli 397 BTC pada 3 November 2025, dengan harga pembelian rata-rata $114.771. Total ukuran pembelian mencapai $45,56 juta.

Pada 27 Oktober, 390 BTC dibeli dengan biaya rata-rata $111.053. Pembelian 20 Oktober adalah 168 BTC dengan biaya rata-rata $112.051. Pembelian 13 Oktober sebanyak 220 BTC diselesaikan dengan biaya rata-rata $123.561. Transaksi pertama periode ini, pada 29 September, melihat pembelian 196 BTC dengan biaya rata-rata $113.048.

*Ini bukan nasihat investasi.

