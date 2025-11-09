BursaDEX+
Ledger Melirik Pencatatan di New York saat Pendapatan Melonjak di Tengah Gelombang Peretasan Kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/09 21:55
Penyedia dompet perangkat keras kripto Prancis Ledger sedang mempertimbangkan pencatatan di New York karena lonjakan serangan siber mendorong permintaan rekor untuk perangkat kerasnya, mengirimkan pendapatan meroket hingga ratusan juta pada tahun 2025.

CEO Pascal Gauthier baru-baru ini memberi tahu Financial Times bahwa perusahaan, yang didirikan di Paris pada tahun 2014, sedang mengalami tahun terbaiknya karena individu dan perusahaan bergegas melindungi aset digital mereka dari peretas yang semakin canggih.

"Kami semakin banyak diretas setiap hari ... peretasan rekening bank Anda, kripto Anda, dan tidak akan membaik tahun depan dan tahun setelahnya," katanya.

Lonjakan ini terjadi di tengah tahun rekor untuk pencurian terkait kripto. Peretas mencuri aset digital senilai $2,2 miliar pada paruh pertama 2025, melampaui total untuk seluruh tahun 2024. Sekitar 23% dari serangan ini menargetkan dompet individu, lapor FT, mengutip Chainalysis.

Terkait: Dompet perangkat keras Ledger dan Trezor 2025 dirilis: Apa yang baru untuk pengguna?

Ledger mengamankan $100 miliar dalam Bitcoin

Gauthier mengatakan Ledger mengamankan sekitar $100 miliar Bitcoin (BTC) untuk pelanggan, dan mungkin mendapat manfaat lebih lanjut dari lonjakan musiman selama Black Friday dan Natal.

Dia menambahkan bahwa perusahaan sedang mempersiapkan untuk mengumpulkan dana tahun depan, baik melalui putaran pribadi atau pencatatan di AS. Dia menambahkan bahwa Ledger sedang memperluas jumlah karyawan di New York, mencatat bahwa "uang ada di New York saat ini untuk kripto, tidak ada di tempat lain di dunia, tentu tidak di Eropa."

Pesaing seperti Trezor dan Tangem juga menawarkan dompet "penyimpanan dingin", tetapi Ledger tetap menjadi nama paling menonjol di pasar. Perusahaan terakhir dinilai sebesar $1,5 miliar pada 2023, didukung oleh 10T Holdings dan True Global Ventures.

Terkait: Perlombaan senjata yang sebenarnya di Asia adalah ruang blok, bukan TPS

Aplikasi multisig baru Ledger memicu reaksi negatif

Bulan lalu, Ledger meluncurkan antarmuka multisignature (multisig) baru, yang menimbulkan reaksi beragam dari pengguna. Sementara banyak yang memuji peningkatan tersebut sebagai langkah teknis yang solid ke depan, struktur biaya baru, termasuk biaya tetap $10 per transaksi dan biaya variabel 0,05% untuk transfer token, memicu kritik dari sebagian komunitas kripto.

Pengembang seperti pcaversaccio menuduh perusahaan menyimpang dari akar Cypherpunk-nya, mengklaim Ledger mengubah aplikasinya menjadi "titik pencekikan" terpusat untuk mengekstrak pendapatan dari pengguna.

Majalah: Bitcoin OG Kyle Chassé tinggal satu pelanggaran lagi dari permaban YouTube

