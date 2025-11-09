BursaDEX+
BTC naik hampir mencapai $104.000 beberapa menit yang lalu.BTC naik hampir mencapai $104.000 beberapa menit yang lalu.

Harga Bitcoin Melonjak saat Trump Mengumumkan $2.000 dalam Dividen untuk Beberapa Warga Amerika

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2025/11/09 23:37
Harga Bitcoin mengalami kenaikan lagi dalam beberapa jam terakhir saat aset tersebut menyentuh $104.000 untuk ketiga kalinya dalam minggu terakhir.

Hal ini terjadi setelah janji yang cukup menarik dari Presiden AS Donald Trump, yang mengatakan bahwa banyak warga Amerika, selain orang-orang berpenghasilan tinggi, akan mendapatkan dividen minimal $2.000 per orang.

Janji Trump ini muncul setelah dia membela tarif terhadap berbagai negara yang dia terapkan selama masa kepresidenannya saat ini. Mahkamah Agung AS saat ini sedang mendengarkan argumen tentang apakah tarif-tarif ini bahkan legal, sementara banyak ahli telah berbicara menentangnya.

Dividen minimal $2.000 ini mengingatkan pada 'cek uang gratis' serupa yang diterima banyak warga Amerika – stimulus yang dikirim pada hari-hari pertama pandemi COVID-19. Pada saat itu, ketika banyak bisnis harus tutup sementara dan orang-orang kehilangan pekerjaan, pemerintah AS mulai mengirimkan cek senilai $1.200 kepada masyarakat.

Komunitas kripto yang selalu waspada dan vokal mulai berspekulasi apakah dana tersebut digunakan untuk membeli kripto, dan banyak altcoin melonjak tak lama setelahnya, yang memperkuat rumor tersebut.

Menariknya, harga BTC, bersama dengan sebagian besar altcoin, melonjak dalam beberapa jam terakhir setelah Trump membuat pengumumannya, yang memunculkan perbandingan antara kedua peristiwa tersebut.

Untuk saat ini, bitcoin melompat dari di bawah $102.000 ke $104.000 dalam hitungan menit, sementara ETH naik lebih dari 4% dan diperdagangkan di atas $3.500. ZEC terus mengungguli setelah lonjakan 24% lainnya ke $650. XMR mengikuti dengan kenaikan 19%.

BTCUSD. Source: TradingViewBTCUSD. Source: TradingView

Artikel Harga Bitcoin Melonjak saat Trump Mengumumkan Dividen $2.000 untuk Beberapa Warga Amerika pertama kali muncul di CryptoPotato.

