Bitcoin Bertahan di Atas $100K saat Analis Memperdebatkan Apakah "Kali Ini Berbeda"

Bitcoin sedang konsolidasi pada harga sedikit di atas $100.000, menimbulkan kontroversi di pasar tentang apakah siklus khusus ini akan menyimpang dari pola historis.

Untuk mendukung pernyataan ini, analis Ali (@ali_charts) menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, ketika Bitcoin kehilangan dukungan 50-SMA, harganya turun rata-rata 40%. Statistik terbaru menunjukkan bahwa Bitcoin dapat jatuh ke $40.000 jika mengikuti pola historis.

Namun demikian, banyak trader dan analis percaya bahwa kali ini tidak sama, karena institusi besar memberikan tekanan luar biasa pada arah Bitcoin di masa depan.

Gambaran Teknis Tetap Beragam saat Bulls Mempertahankan Dukungan

Saat tulisan ini dibuat, harga Bitcoin berada di $101.909, dengan wilayah krusial $99.000 memberikan dukungan. Masih ada resistensi di $115.000, dan 50-week SMA saat ini berada di $85.490.

Titik referensi penting bagi trader, seperti yang dijelaskan oleh para analis, termasuk kisaran bawah sekitar $73.000, kisaran tengah sekitar $92.000, dan kisaran atas sekitar $114.800.

Meskipun telah terjadi proses konsolidasi yang berkelanjutan, momentum cukup stabil. Bitcoin tetap berada dalam kisaran enam digit, dan masih menunjukkan kekuatan laten di pasar.

Dukungan Institusional Dapat Mendefinisikan Ulang Siklus Bitcoin

Arus masuk modal institusional menurut pengamat pasar adalah perbedaan antara siklus ini dan siklus sebelumnya.

Namun, tidak seperti masa lalu ketika trader ritel adalah peserta utama dalam bull run, lanskap saat ini ditandai dengan bergabungnya institusi keuangan besar untuk berinvestasi miliaran dalam aset ini; termasuk dana, manajer aset, dan perusahaan publik.

Gelombang minat institusional ini mungkin meringankan awal demonstrasi historis penolakan radikal. Pemegang institusional jangka panjang membeli saham secara teratur, yang menurut analis dapat menghalangi koreksi tajam yang terjadi setelah puncak siklus sebelumnya.

Selain itu, keterlibatan institusional berkontribusi pada stabilitas dan legitimasi yang lebih besar, yang dapat menyebabkan Bitcoin kurang responsif terhadap fluktuasi pasar jangka pendek.

Akibatnya, baik trader maupun investor dengan penuh perhatian menunggu untuk mengetahui apakah indikator teknis yang telah teruji waktu, seperti 50-week SMA, sama pentingnya seperti sebelumnya.

Kata Penutup

Bitcoin mempertahankan nilainya di atas level harga $100000 meskipun tidak pasti dalam fitur teknisnya. Ini menunjukkan bahwa Bitcoin mengambil tempat yang stabil di pasar. Bukti historis mengingatkan kita akan bahaya bersikap optimis; namun, popularitas yang meningkat di kalangan influencer besar, serta jumlah pengguna yang meningkat, mengatakan sebaliknya.

Pola masa lalu mungkin diikuti lagi, atau sesuatu yang baru mungkin terjadi di masa depan berdasarkan respons terhadap variasi ekonomi masa depan oleh aset tersebut.