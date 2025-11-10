Yi Lihua: ETH diperkirakan akan mencapai $7.000 pada putaran ini; data penelitian investasi terbaru positif untuk ekspektasi ini.

PANews melaporkan pada 9 November bahwa pendiri Liquid Capital Yi Lihua memposting di platform X, menyatakan: "Kami menargetkan $7.000 untuk ETH pada putaran ini. Tidak ada yang lebih penting daripada pemilihan paruh waktu, dan tidak ada yang lebih menguntungkan bagi pemilihan paruh waktu daripada mendistribusikan uang. Mengingat pasar bull 2020, kekuatan pendorong utamanya juga adalah distribusi uang kepada masyarakat umum. Data penelitian investasi terbaru semuanya positif, dan dengan short pasar yang sudah sepenuhnya dimobilisasi, semuanya siap untuk memulai pasar bull baru. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar dan berusaha menghindari kontrak, karena pasar spot sudah cukup volatil. Sebenarnya, sejak reli ETH dimulai pada April, baru beberapa bulan berlalu. Seperti kata Buffett, tidak ada yang ingin menjadi kaya secara perlahan karena manusia memiliki naluri genetik untuk tidak sabar menginginkan hasil cepat, dan kita perlu bekerja keras untuk mengatasi kelemahan manusia ini." PANews melaporkan pada 9 November bahwa pendiri Liquid Capital Yi Lihua memposting di platform X, menyatakan: "Kami menargetkan $7.000 untuk ETH pada putaran ini. Tidak ada yang lebih penting daripada pemilihan paruh waktu, dan tidak ada yang lebih menguntungkan bagi pemilihan paruh waktu daripada mendistribusikan uang. Mengingat pasar bull 2020, kekuatan pendorong utamanya juga adalah distribusi uang kepada masyarakat umum. Data penelitian investasi terbaru semuanya positif, dan dengan short pasar yang sudah sepenuhnya dimobilisasi, semuanya siap untuk memulai pasar bull baru. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar dan berusaha menghindari kontrak, karena pasar spot sudah cukup volatil. Sebenarnya, sejak reli ETH dimulai pada April, baru beberapa bulan berlalu. Seperti kata Buffett, tidak ada yang ingin menjadi kaya secara perlahan karena manusia memiliki naluri genetik untuk tidak sabar menginginkan hasil cepat, dan kita perlu bekerja keras untuk mengatasi kelemahan manusia ini."