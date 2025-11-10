BursaDEX+
Investor melihat pengumuman tersebut sebagai katalisator positif bagi pasar kripto, tetapi stimulus yang diusulkan bergantung pada keputusan Mahkamah Agung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada hari Minggu bahwa sebagian besar warga Amerika akan menerima "dividen" sebesar $2.000 dari pendapatan tarif dan mengkritik oposisi terhadap kebijakan tarif luas yang diambilnya. "Dividen minimal $2000 per orang, tidak termasuk orang berpenghasilan tinggi, akan dibayarkan kepada semua orang," kata Trump di Truth Social. Mahkamah Agung AS saat ini sedang mendengarkan argumen tentang legalitas tarif tersebut, dengan mayoritas besar pedagang pasar prediksi bertaruh melawan persetujuan pengadilan. Pedagang Kalshi menempatkan peluang Mahkamah Agung menyetujui kebijakan tersebut hanya 23%, sementara pedagang Polymarket menempatkan peluangnya di 21%. Trump bertanya:

Trump mengumumkan 'dividen' tarif $2.000, inilah bagaimana hal itu akan memengaruhi kripto

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/11/10 01:03
Investor melihat pengumuman tersebut sebagai katalis positif bagi pasar kripto, tetapi stimulus yang diusulkan bergantung pada keputusan Mahkamah Agung.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada hari Minggu bahwa sebagian besar warga Amerika akan menerima "dividen" sebesar $2.000 dari pendapatan tarif dan mengkritik oposisi terhadap kebijakan tarif luas yang dibuatnya.

"Dividen minimal $2000 per orang, tidak termasuk orang berpenghasilan tinggi, akan dibayarkan kepada semua orang," kata Trump di Truth Social.

Mahkamah Agung AS saat ini sedang mendengarkan argumen tentang legalitas tarif tersebut, dengan mayoritas besar pedagang pasar prediksi bertaruh melawan persetujuan pengadilan.

Pedagang Kalshi menempatkan peluang Mahkamah Agung menyetujui kebijakan tersebut hanya sebesar 23%, sementara pedagang Polymarket memperkirakan peluangnya sebesar 21%. Trump bertanya:

