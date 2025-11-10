Pasar Beruang Mengaum? MoonBull Memutus Rantai dan Melesat Maju sebagai Crypto Besar Berikutnya, ADA Menstabilkan Kapal, dan TRX Melonjak

Pernahkah bertanya-tanya proyek mana yang bisa menjadi crypto besar berikutnya untuk memicu kegilaan bull berikutnya? Pasar telah bergejolak seperti sarang lebah, dengan altcoin bersiap untuk lepas landas menjelang tahun 2025. Cardano dan Tron, keduanya pemain berpengalaman, terus bertahan di tengah lanskap yang berubah. Ekosistem mereka mengalami peningkatan diam-diam, kemitraan, dan pertumbuhan pengguna [...]
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.