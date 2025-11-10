Robert Kiyosaki Menetapkan Target Harga BTC, ETH yang Sangat Tinggi Setelah Memperingatkan tentang Crash yang Akan Datang

Penulis buku bestseller Rich Dad, Poor Dad kembali dengan prognosisnya tentang kejatuhan pasar besar yang mempengaruhi berbagai bidang keuangan. Akibatnya, dia menguraikan strateginya yang melibatkan pembelian aset tertentu dan pelepasan yang lain.

Selain itu, Kiyosaki menetapkan beberapa target harga besar untuk dua cryptocurrency favoritnya, yang juga merupakan dua terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar.

Emas, Perak Pertama

Penulis dan investor terkemuka ini telah mengadvokasi BTC selama bertahun-tahun, tetapi baru-baru ini menambahkan ETH ke portofolionya. Sebelum itu, dia adalah pendukung besar dari dua logam mulia terbesar – emas dan perak. Kiyosaki juga telah memperingatkan tentang kejatuhan pasar yang akan datang, terutama untuk saham, yang menurutnya dinilai terlalu tinggi secara signifikan.

Dalam tweet terbarunya tentang masalah tersebut, dia menguraikan emas sebagai pilihan pertamanya untuk lindung nilai terhadap ketidakpastian pasar. Target untuk logam mulia tersebut adalah $27.000, yang dia dapatkan dari penggemar emas populer Jim Rickards. Perlu dicatat bahwa logam kuning tersebut mengalami tahun yang spektakuler, menetapkan banyak rekor tertinggi baru, tetapi masih jauh di bawah level tersebut pada $4.000/oz pada penutupan hari Jumat.

Setelah mengungkapkan bahwa dia memiliki tambang perak (serta emas), dia mencatat bahwa target harganya untuk yang pertama adalah $100 pada 2026.

$250K BTC, $60K ETH

Ketika memposting prediksi tentang dua cryptocurrency terbesar, Kiyosaki tampaknya percaya bahwa ETH memiliki ruang pertumbuhan yang lebih substansial. Targetnya untuk BTC, yang berada di $250K, akan membutuhkan lonjakan yang lebih sederhana sebesar 150% dari level saat ini.

Pada saat yang sama, ETH diperdagangkan sekitar $3.500 saat ini, sementara melambung ke $60.000, yang menurutnya dapat dicapai, akan menjadi tantangan yang sulit. Aset tersebut perlu melompat lebih dari 1.600%.

Yang lebih menarik lagi adalah jika kedua target kripto ini tercapai, ETH akan menjadi aset digital nomor satu berdasarkan kapitalisasi pasar, karena kapitalisasinya sendiri akan lebih dari $7,2 triliun (dengan pasokan yang beredar saat ini). Sebaliknya, kapitalisasi pasar BTC akan sekitar $5 triliun.

Postingan Robert Kiyosaki Menetapkan Target Harga BTC, ETH yang Besar Setelah Memperingatkan Kejatuhan yang Akan Datang pertama kali muncul di CryptoPotato.