ChatGPT OpenAI Memprediksi Puncak Siklus Dogecoin (DOGE) & Little Pepe (LILPEPE) Jika Bull Run Berlanjut hingga 2026

Dengan Bitcoin mendorong menuju level tertinggi baru dan altcoin menunjukkan momentum yang kuat, para trader sudah bertanya-tanya seberapa jauh bull run berikutnya bisa berlanjut dan kapan mungkin akan berakhir. Menurut proyeksi berbasis AI terbaru dari ChatGPT OpenAI, baik Dogecoin (DOGE) dan Little Pepe (LILPEPE) bisa mengalami puncak siklus besar jika bull saat ini Dengan Bitcoin mendorong menuju level tertinggi baru dan altcoin menunjukkan momentum yang kuat, para trader sudah bertanya-tanya seberapa jauh bull run berikutnya bisa berlanjut dan kapan mungkin akan berakhir. Menurut proyeksi berbasis AI terbaru dari ChatGPT OpenAI, baik Dogecoin (DOGE) dan Little Pepe (LILPEPE) bisa mengalami puncak siklus besar jika bull saat ini