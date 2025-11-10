Prediksi Harga Bitcoin: Indikator RSI Menunjukkan Reli Baru Menuju ATH Baru, tetapi Trader Membeli Crypto Top Ini untuk Pengembalian yang Lebih Besar

Ada tanda-tanda potensi reli baru dalam Bitcoin (BTC). Beberapa analis mengatakan bahwa jika ini berlanjut dan mempertahankan level dukungannya, maka Bitcoin bisa dalam perjalanan menuju tembus ke level tertinggi baru lagi segera. Namun, terlepas dari perkembangan yang optimis ini, sebagian besar spekulator pasar saat ini menaruh perhatian pada peluang lain, yang dapat menghasilkan lebih banyak daripada yang bisa diberikan Bitcoin.

Perkenalkan Mutuum Finance (MUTM). Bahkan dengan harga hanya $0,035 dan masih dalam fase presale, Mutuum Finance, hingga saat ini, adalah kripto teratas yang memiliki nilai risiko-imbalan yang lebih baik dibandingkan Bitcoin sendiri, berdasarkan standar 2025, dan merupakan kripto terbaik untuk dibeli saat ini, masih relatif dini.

Bitcoin di Titik Peluncuran Potensial

Sekali lagi, Bitcoin telah berhasil menguji level dukungan mingguan untuk RSI-nya, dan ini adalah wilayah yang telah menandai beberapa reli paling menonjol menuju level harga tertinggi baru dalam kasus sebelumnya ketika wilayah ini tersentuh. Meskipun Bitcoin saat ini diperdagangkan secara sideways di sepanjang area dukungannya, indikatornya saat ini menunjukkan bahwa periode kebesaran mungkin sedang dalam perjalanan karena ini kemungkinan adalah fase pembelian dengan keyakinan tinggi sebelum reli harga menuju level tertinggi baru terjadi. Saat investor bersiap untuk breakout di masa depan, mereka juga tertarik untuk berinvestasi dalam proyek tahap awal yang memiliki potensi lebih besar, dan inilah mengapa ada fokus berkelanjutan pada Mutuum Finance, yang saat ini sedang berkembang dan diakui sebagai kripto teratas dan kripto terbaik untuk dibeli bagi mereka yang mencari potensi keuntungan tinggi sebelum adopsi mainstream.

Presale Mutuum Finance Dipercepat karena Permintaan yang Meningkat

Mutuum Finance (MUTM) masih terus berkembang di dunia keuangan terdesentralisasi, dan presale-nya secara progresif mengumpulkan momentum seiring semakin banyak orang yang mendukung tujuannya. Dalam fase presale 6, MUTM dijual dengan harga $0,035, sehingga mencatat kenaikan besar 250% dari fase presale 1, di mana token dijual dengan harga hanya $0,01. Lebih dari 17.810 peserta telah bergabung dalam presale-nya, dan penjualan kumulatif telah melebihi $18,5 juta, yang berarti fase presale 6 hampir 85% terjual habis.

Memasuki Fase 7, harga token diperkirakan akan menjadi $0,04, lebih dekat dengan harga listing pasar sebenarnya yaitu $0,06. Meskipun pertumbuhan harganya stabil, MUTM telah berhasil menjadi kripto teratas dalam hal potensi tahap awal dan secara luas dianggap sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang bagi investor awal yang bertujuan untuk mengamankan keuntungan sebelum listing.

Akses Global yang Disederhanakan melalui Pembelian Kartu Langsung

Mutuum Finance terus membuka platformnya dengan memungkinkan pembelian token MUTM menggunakan Kartu Kredit dan Debit di platformnya. Pertama, ini berarti tidak ada kebutuhan untuk infrastruktur pertukaran yang rumit dan onboarding, dan investor mana pun dapat dengan mudah bergabung. Dengan melakukan ini, Mutuum Finance memastikan bahwa ada hubungan antara non-pengguna dan keuangan terdesentralisasi, dan ini memperkuat penerapan praktisnya.

Membangun Ekosistem Peminjaman DeFi yang Stabil dan Skalabel

Mutuum Finance pada dasarnya memiliki sistem pinjaman dan peminjaman yang over-collateralized yang bertujuan untuk menawarkan keberlanjutan dan stabilitas. Mutuum memiliki nilai pinjaman yang konservatif, dan hanya maksimal 75% dari nilai ini yang dapat dipinjamkan. Jika seseorang, misalnya, menyetor nilai $8.000 ETH, mereka bisa mendapatkan pinjaman hingga $6.000, dan ini akan tercermin dalam pembuatan mtTokens yang menghasilkan bunga seiring waktu.

Pemegang USDT dan stablecoin dapat menikmati akses likuiditas yang aman dan dapat diprediksi, dan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendapatan tanpa harus menjual aset mereka, berkat sistem gabungan ini yang menghubungkan utilitas, penggunaan modal yang efisien, dan pertumbuhan aset, menjadikan MUTM pilihan yang sangat khas bagi investor yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan instan dan kinerja DeFi jangka panjang yang kuat.

Mutuum Finance telah berhasil mengumpulkan lebih dari $18,5 juta dari lebih dari 17.810 investor, dan Fase 6 dari presale-nya hampir terjual habis, dengan harga hanya $0,035, lebih dari 85% terjual habis. Bahkan, tokennya telah melihat pertumbuhan besar 250% dari harga peluncurannya $0,01, dan ini baru tahap awalnya. Dengan model peminjaman dan pinjaman DeFi yang skalabel, over-collateralized, kartu pembayaran langsung, dan roadmap yang menguntungkan yang akan membawanya menuju Fase 7, dengan harga hanya $0,04, MUTM adalah aset utilitas dan pertumbuhan yang akan melampaui banyak cryptocurrency lain segera. Saat ini dianggap sebagai kripto teratas dan kripto terbaik untuk dibeli oleh investor yang mencari eksposur awal. Anda dapat berpartisipasi dalam presale Mutuum Finance hari ini dan mengamankan masuk ke pasar ini melalui harga awalnya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Mutuum Finance (MUTM) kunjungi tautan di bawah ini:

Website: https://mutuum.com/

Linktree: https://linktr.ee/mutuumfinance