Seberapa Tinggi Bitcoin Bisa Naik Jika Penutupan Pemerintah AS Berakhir?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/10 04:50
Setelah 40 hari kebuntuan politik, pemerintah federal AS tampaknya hampir dibuka kembali, dan para trader kripto sekali lagi bertaruh bahwa sejarah mungkin akan terulang.

Penutupan pemerintah AS terbaru adalah yang terlama dalam sejarah, setelah sebelumnya berlangsung selama 35 hari antara 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019.

Trader Bitcoin Bertaruh pada Pengulangan Sejarah saat Kesepakatan Penutupan AS Mendekat

Bitcoin diperdagangkan seharga $104.501 saat tulisan ini dibuat, naik hampir 3% dalam satu jam terakhir. Ini mengikuti akhir pekan yang sepi, tetapi perhatian beralih ke X (Twitter) di tengah harapan berakhirnya penutupan pemerintah.

Kinerja Harga Bitcoin (BTC). Sumber: BeInCrypto

Menurut media TradFi, Demokrat Senat telah menunjukkan kesiapan untuk memajukan RUU pengeluaran bipartisan untuk mengakhiri penutupan terlama yang pernah terjadi di negara tersebut, yang telah memaksa sekitar 750.000 pekerja federal cuti dan mengganggu layanan penting dari taman nasional hingga perjalanan udara.

Pengamat pasar, termasuk Bitcoin Archive dan Walter Bloomberg, melaporkan bahwa setidaknya sepuluh Demokrat diperkirakan akan mendukung kemajuan proposal pendanaan jangka pendek. Selanjutnya, Senat berpotensi melakukan pemungutan suara "secepat malam ini" untuk mempertimbangkan kembali resolusi lanjutan yang diloloskan DPR.

Paket baru akan mendanai pemerintah hingga 30 Januari, kata Walter, menyiapkan jalur prosedural untuk membuka kembali kantor dalam beberapa hari.

Trader Menarik Paralel dengan Resolusi Penutupan Sebelumnya

Di media sosial, para trader dengan cepat menarik paralel dengan resolusi penutupan sebelumnya dan korelasi tak terduga mereka dengan reli Bitcoin. Analis Ash Crypto mengingatkan pengikutnya bahwa setelah pemerintah AS dibuka kembali pada awal 2019, Bitcoin memulai reli lima bulan, naik lebih dari 300%.

Kinerja Harga Bitcoin (BTC). Sumber: TradingView

Meskipun pola itu memicu optimisme, perlu dicatat bahwa hubungan antara pembukaan kembali fiskal dan kinerja Bitcoin mungkin lebih bersifat kebetulan daripada kausal.

Data historis menunjukkan bahwa selama penutupan 2018-2019, Bitcoin turun dari sekitar $4.014 menjadi di bawah $3.600, mencapai titik terendah tepat saat kesepakatan pemerintah dicapai.

Dalam minggu-minggu berikutnya, pasar mencatat tujuh lilin hijau berturut-turut; namun, faktor-faktor yang lebih luas, termasuk pemulihan pasca-musim dingin kripto, peningkatan likuiditas, dan pergeseran sentimen risiko global, juga mendorong pemulihan.

Dari Februari hingga April 2019, Bitcoin naik di atas $5.000, menandai awal tren naik utama berikutnya. Namun, tidak mungkin mengabaikan bahwa meskipun pembukaan kembali bukan penyebab utama pemulihan, hal itu bertindak sebagai katalis sentimen.

Pengaturan hari ini mungkin mencerminkan dinamika tersebut. Dengan kondisi likuiditas AS yang semakin ketat dan Federal Reserve mempertahankan sikap hati-hati, langkah Bitcoin berikutnya kemungkinan akan lebih bergantung pada sinyal moneter daripada kesepakatan politik.

Namun, banyak trader memandang berita utama penutupan pemerintah sebagai pemicu makro berdampak tinggi yang dapat menggeser arus jangka pendek ke kripto. Ini terutama benar ketika pasar tradisional goyah di bawah ketidakpastian fiskal.

Di tengah optimisme, hampir $700 juta dalam open interest Bitcoin telah ditambahkan. Tingkat pendanaan melonjak, yang berarti posisi long terlambat sedang masuk.

Meskipun demikian, optimisme mulai merayap kembali ke pasar yang telah bersiap menghadapi kelumpuhan berkepanjangan di Washington. Jika penutupan berakhir hari ini, minggu ini akan menunjukkan apakah akhir dari penutupan terlama dalam sejarah ini memicu reli Bitcoin lain atau memberikan lonjakan kelegaan.

Sumber: https://beincrypto.com/bitcoin-shutdown-historical-rally-2025/

