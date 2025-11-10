Ketua CFTC Sementara Mengonfirmasi Dorongan untuk Produk Perdagangan Kripto Spot dengan Leverage

TLDR

CFTC bekerja sama dengan CME, Coinbase Derivatives untuk meluncurkan produk kripto dengan leverage.

Perdagangan kripto dengan leverage di bursa AS membawa pengawasan institusional.

AS Pham menggunakan wewenang CFTC yang ada untuk mengatur perdagangan kripto dengan leverage.

Produk bisa tersedia bulan depan dengan perlindungan institusional.

Ketua Sementara Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Caroline Pham, telah mengkonfirmasi bahwa lembaga tersebut sedang dalam pembicaraan dengan bursa-bursa besar yang diregulasi, termasuk CME dan Coinbase Derivatives, untuk meluncurkan perdagangan kripto spot dengan leverage secepat bulan depan. Upaya ini bertujuan untuk membawa produk kripto dengan leverage ke pasar AS di bawah wewenang CFTC yang ada, menyediakan pengawasan tingkat institusional dan perlindungan investor.

Produk Perdagangan Kripto dengan Leverage Sedang Dikembangkan

CFTC sedang bekerja sama dengan bursa-bursa yang terdaftar sebagai pasar kontrak yang ditunjuk (DCMs), seperti CME Group, Cboe Futures Exchange, ICE Futures, dan platform kripto seperti Coinbase Derivatives. Diskusi-diskusi ini berfokus pada peluncuran produk perdagangan kripto spot yang mencakup margin, leverage, dan opsi pembiayaan.

Dalam sebuah pernyataan, Pham mengkonfirmasi dorongan untuk produk-produk ini, mengatakan bahwa CFTC memanfaatkan kekuasaan saat ini di bawah Undang-Undang Pertukaran Komoditas untuk menerapkan rekomendasi dari Kelompok Kerja Presiden tentang Pasar Aset Digital. Langkah ini dapat memberikan investor ritel akses ke produk perdagangan dengan leverage yang telah lama tersedia di bursa luar negeri, tetapi dengan manfaat tambahan berupa pengawasan regulasi AS.

Membawa Leverage ke Pasar Kripto AS

Perdagangan dengan leverage memungkinkan investor meminjam dana untuk memperbesar posisi mereka, sehingga meningkatkan potensi keuntungan atau kerugian. Misalnya, seorang trader dapat mengendalikan posisi Bitcoin senilai $5.000 dengan hanya menyediakan $1.000 sebagai margin.

Jenis produk ini, meskipun umumnya tersedia di bursa kripto internasional, belum ditawarkan di bawah pengawasan regulator AS seperti CFTC. Dengan membawa perdagangan kripto spot dengan leverage ke bursa yang diregulasi, CFTC bertujuan untuk memastikan bahwa investor dilindungi melalui standar manajemen risiko dan kepatuhan yang lebih tinggi.

Inisiatif Pham sejalan dengan upaya dari SEC dan CFTC untuk memperjelas lanskap regulasi untuk aset digital. Dalam pernyataan bersama pada September, kedua lembaga mencatat bahwa bursa terdaftar dapat memfasilitasi perdagangan komoditas spot seperti cryptocurrency. Pendekatan Pham menekankan tindakan dalam kerangka hukum saat ini sambil lebih memajukan diskusi dengan Kongres untuk kejelasan tambahan tentang regulasi kripto.

CFTC Bergerak Maju Meskipun Konfirmasi Nominasi Tertunda

Meskipun penutupan pemerintah menunda konfirmasi nominasi Presiden Trump, Mike Selig, untuk menjadi Ketua CFTC permanen, Pham terus melanjutkan inisiatif tersebut. Pham, yang saat ini merupakan satu-satunya komisioner di CFTC, memegang wewenang signifikan untuk mengarahkan kebijakan lembaga selama periode ketidakpastian ini.

Selig, penasihat utama untuk Satuan Tugas Crypto SEC, dinominasikan awal tahun ini tetapi masih menunggu konfirmasi Senat. Proses nominasi yang tertunda tidak memperlambat upaya Pham, bagaimanapun, karena dia mendorong agar produk kripto dengan leverage tersedia bagi investor AS lebih cepat daripada nanti. Pham diperkirakan akan bergabung dengan MoonPay, perusahaan pembayaran kripto global, setelah masa jabatannya di CFTC berakhir.

Reaksi Industri terhadap Perubahan Regulasi

Langkah untuk memperkenalkan produk kripto spot dengan leverage di bursa yang diregulasi telah disambut dengan optimisme dari para pemimpin industri. Alexander Blume, CEO Two Prime Digital Assets, berkomentar tentang pernyataan bersama SEC-CFTC dari September, mengatakan, "Ini membuka pintu untuk adopsi mainstream yang lebih luas, memberikan akses langsung ke aset komoditas ini di tempat-tempat di mana triliunan dolar sudah berada."

Dengan potensi untuk mengubah lanskap kripto AS, inisiatif Pham dapat memberikan investor perlindungan yang lebih besar sambil juga mendorong keterlibatan institusional lebih lanjut dalam ruang kripto.

