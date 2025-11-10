Postingan Trump yang Belum Diverifikasi Gagal Memengaruhi Pasar Kripto

Postingan Unverified Trump Post Fails to Affect Crypto Markets muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Postingan Trump yang tidak terverifikasi mengklaim keberhasilan ekonomi dan kebijakan. Kurangnya konfirmasi resmi di Truth Social. Tidak ada dampak signifikan pada pasar cryptocurrency. Pada 9 November, pernyataan yang diduga dari mantan Presiden AS Donald Trump tentang pencapaian ekonomi di Truth Social, termasuk klaim tentang dividen dan pembayaran utang, tidak memiliki verifikasi dari sumber resmi. Pernyataan yang tidak terverifikasi ini menunjukkan tantangan dalam mengkonfirmasi klaim ekonomi, menyoroti pentingnya saluran komunikasi resmi untuk informasi pasar yang kredibel, tanpa dampak langsung yang diamati pada pasar cryptocurrency. Klaim Tidak Terverifikasi Gagal Mempengaruhi Pasar Crypto Pada 9 November, muncul laporan yang tidak terverifikasi tentang Donald Trump yang mengklaim melalui Truth Social kondisi ekonomi yang kuat di AS, termasuk kemungkinan dividen dan tingkat pasar saham yang tinggi. Tidak ada konfirmasi terverifikasi atau postingan resmi oleh Trump yang selaras dengan pernyataan ini pada saat itu. Meskipun ada klaim ekonomi yang berani ini, tidak ada perubahan kebijakan resmi yang mendukung pergeseran tersebut, karena data pasar dan sumber pemerintah tidak menguatkan pernyataan ini. Kurangnya bukti telah menghasilkan perubahan pasar yang terbatas atau efek kebijakan keuangan langsung. Pasar crypto, termasuk Ethereum dan Bitcoin, menunjukkan posisi leverage yang signifikan dari para trader, tetapi tidak ada korelasi langsung dengan klaim Trump yang ditetapkan. Analis dan investor fokus pada tren teknis dan perilaku bursa daripada kebijakan atau pernyataan presiden. Ethereum dan Bitcoin Tetap Bergejolak Di Tengah Kebisingan Ekonomi Tahukah Anda? Dalam kasus sebelumnya, pengumuman tarif Trump telah menggerakkan pasar; namun, tanpa pernyataan resmi, dampak cryptocurrency tetap terlepas dari klaim yang tidak terverifikasi baru-baru ini. Ethereum, saat ini bernilai $3.576,37 menurut CoinMarketCap, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $431,66 miliar, mewakili dominasi pasar 12,24%. Sementara harganya naik 5,16% dalam sehari, turun 17,41% selama 60 hari, menunjukkan volatilitas baru-baru ini di tengah indikator makroekonomi yang tidak berubah. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 20:47 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap Para ahli dari Coincu menyarankan perlunya... Tidak ada dampak signifikan pada pasar cryptocurrency. Pada 9 November, pernyataan yang diduga dari mantan Presiden AS Donald Trump tentang pencapaian ekonomi di Truth Social, termasuk klaim tentang dividen dan pembayaran utang, tidak memiliki verifikasi dari sumber resmi. Pernyataan yang tidak terverifikasi ini menunjukkan tantangan dalam mengkonfirmasi klaim ekonomi, menyoroti pentingnya saluran komunikasi resmi untuk informasi pasar yang kredibel, tanpa dampak langsung yang diamati pada pasar cryptocurrency. Klaim Tidak Terverifikasi Gagal Mempengaruhi Pasar Crypto Pada 9 November, muncul laporan yang tidak terverifikasi tentang Donald Trump yang mengklaim melalui Truth Social kondisi ekonomi yang kuat di AS, termasuk kemungkinan dividen dan tingkat pasar saham yang tinggi. Tidak ada konfirmasi terverifikasi atau postingan resmi oleh Trump yang selaras dengan pernyataan ini pada saat itu. Meskipun ada klaim ekonomi yang berani ini, tidak ada perubahan kebijakan resmi yang mendukung pergeseran tersebut, karena data pasar dan sumber pemerintah tidak menguatkan pernyataan ini. Kurangnya bukti telah menghasilkan perubahan pasar yang terbatas atau efek kebijakan keuangan langsung. Pasar crypto, termasuk Ethereum dan Bitcoin, menunjukkan posisi leverage yang signifikan dari para trader, tetapi tidak ada korelasi langsung dengan klaim Trump yang ditetapkan. Analis dan investor fokus pada tren teknis dan perilaku bursa daripada kebijakan atau pernyataan presiden. Ethereum dan Bitcoin Tetap Bergejolak Di Tengah Kebisingan Ekonomi Tahukah Anda? Dalam kasus sebelumnya, pengumuman tarif Trump telah menggerakkan pasar; namun, tanpa pernyataan resmi, dampak cryptocurrency tetap terlepas dari klaim yang tidak terverifikasi baru-baru ini. Ethereum, saat ini bernilai $3.576,37 menurut CoinMarketCap, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $431,66 miliar, mewakili dominasi pasar 12,24%. Sementara harganya naik 5,16% dalam sehari, turun 17,41% selama 60 hari, menunjukkan volatilitas baru-baru ini di tengah indikator makroekonomi yang tidak berubah. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 20:47 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap Para ahli dari Coincu menyarankan perlunya...