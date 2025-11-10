Postingan Trump yang Belum Diverifikasi Gagal Memengaruhi Pasar Kripto

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Unverified Trump Post Fails to Affect Crypto Markets muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Postingan Trump yang tidak terverifikasi mengklaim keberhasilan ekonomi dan kebijakan. Kurangnya konfirmasi resmi di Truth Social. Tidak ada dampak signifikan pada pasar cryptocurrency. Pada 9 November, pernyataan yang diduga dari mantan Presiden AS Donald Trump tentang pencapaian ekonomi di Truth Social, termasuk klaim tentang dividen dan pembayaran utang, tidak memiliki verifikasi dari sumber resmi. Pernyataan yang tidak terverifikasi ini menunjukkan tantangan dalam mengkonfirmasi klaim ekonomi, menyoroti pentingnya saluran komunikasi resmi untuk informasi pasar yang kredibel, tanpa dampak langsung yang diamati pada pasar cryptocurrency. Klaim Tidak Terverifikasi Gagal Mempengaruhi Pasar Crypto Pada 9 November, muncul laporan yang tidak terverifikasi tentang Donald Trump yang mengklaim melalui Truth Social kondisi ekonomi yang kuat di AS, termasuk kemungkinan dividen dan tingkat pasar saham yang tinggi. Tidak ada konfirmasi terverifikasi atau postingan resmi oleh Trump yang selaras dengan pernyataan ini pada saat itu. Meskipun ada klaim ekonomi yang berani ini, tidak ada perubahan kebijakan resmi yang mendukung pergeseran tersebut, karena data pasar dan sumber pemerintah tidak menguatkan pernyataan ini. Kurangnya bukti telah menghasilkan perubahan pasar yang terbatas atau efek kebijakan keuangan langsung. Pasar crypto, termasuk Ethereum dan Bitcoin, menunjukkan posisi leverage yang signifikan dari para trader, tetapi tidak ada korelasi langsung dengan klaim Trump yang ditetapkan. Analis dan investor fokus pada tren teknis dan perilaku bursa daripada kebijakan atau pernyataan presiden. Ethereum dan Bitcoin Tetap Bergejolak Di Tengah Kebisingan Ekonomi Tahukah Anda? Dalam kasus sebelumnya, pengumuman tarif Trump telah menggerakkan pasar; namun, tanpa pernyataan resmi, dampak cryptocurrency tetap terlepas dari klaim yang tidak terverifikasi baru-baru ini. Ethereum, saat ini bernilai $3.576,37 menurut CoinMarketCap, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $431,66 miliar, mewakili dominasi pasar 12,24%. Sementara harganya naik 5,16% dalam sehari, turun 17,41% selama 60 hari, menunjukkan volatilitas baru-baru ini di tengah indikator makroekonomi yang tidak berubah. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 20:47 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap Para ahli dari Coincu menyarankan perlunya...Postingan Unverified Trump Post Fails to Affect Crypto Markets muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Postingan Trump yang tidak terverifikasi mengklaim keberhasilan ekonomi dan kebijakan. Kurangnya konfirmasi resmi di Truth Social. Tidak ada dampak signifikan pada pasar cryptocurrency. Pada 9 November, pernyataan yang diduga dari mantan Presiden AS Donald Trump tentang pencapaian ekonomi di Truth Social, termasuk klaim tentang dividen dan pembayaran utang, tidak memiliki verifikasi dari sumber resmi. Pernyataan yang tidak terverifikasi ini menunjukkan tantangan dalam mengkonfirmasi klaim ekonomi, menyoroti pentingnya saluran komunikasi resmi untuk informasi pasar yang kredibel, tanpa dampak langsung yang diamati pada pasar cryptocurrency. Klaim Tidak Terverifikasi Gagal Mempengaruhi Pasar Crypto Pada 9 November, muncul laporan yang tidak terverifikasi tentang Donald Trump yang mengklaim melalui Truth Social kondisi ekonomi yang kuat di AS, termasuk kemungkinan dividen dan tingkat pasar saham yang tinggi. Tidak ada konfirmasi terverifikasi atau postingan resmi oleh Trump yang selaras dengan pernyataan ini pada saat itu. Meskipun ada klaim ekonomi yang berani ini, tidak ada perubahan kebijakan resmi yang mendukung pergeseran tersebut, karena data pasar dan sumber pemerintah tidak menguatkan pernyataan ini. Kurangnya bukti telah menghasilkan perubahan pasar yang terbatas atau efek kebijakan keuangan langsung. Pasar crypto, termasuk Ethereum dan Bitcoin, menunjukkan posisi leverage yang signifikan dari para trader, tetapi tidak ada korelasi langsung dengan klaim Trump yang ditetapkan. Analis dan investor fokus pada tren teknis dan perilaku bursa daripada kebijakan atau pernyataan presiden. Ethereum dan Bitcoin Tetap Bergejolak Di Tengah Kebisingan Ekonomi Tahukah Anda? Dalam kasus sebelumnya, pengumuman tarif Trump telah menggerakkan pasar; namun, tanpa pernyataan resmi, dampak cryptocurrency tetap terlepas dari klaim yang tidak terverifikasi baru-baru ini. Ethereum, saat ini bernilai $3.576,37 menurut CoinMarketCap, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $431,66 miliar, mewakili dominasi pasar 12,24%. Sementara harganya naik 5,16% dalam sehari, turun 17,41% selama 60 hari, menunjukkan volatilitas baru-baru ini di tengah indikator makroekonomi yang tidak berubah. Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 20:47 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap Para ahli dari Coincu menyarankan perlunya...

Postingan Trump yang Belum Diverifikasi Gagal Memengaruhi Pasar Kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/10 04:53
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.356-3.18%
Swarm Network
TRUTH$0.013229+2.98%
Union
U$0.003479+23.10%
Octavia
VIA$0.0165+22.22%
ChangeX
CHANGE$0.00138375-0.98%
Poin Kunci:
  • Postingan Trump yang belum diverifikasi mengklaim keberhasilan dan kebijakan ekonomi.
  • Kurangnya konfirmasi resmi di Truth Social.
  • Tidak ada dampak signifikan pada pasar cryptocurrency.

Pada 9 November, pernyataan yang diduga dari mantan Presiden AS Donald Trump tentang pencapaian ekonomi di Truth Social, termasuk klaim tentang dividen dan pembayaran utang, tidak memiliki verifikasi dari sumber resmi.

Pernyataan yang belum diverifikasi ini menunjukkan tantangan dalam mengkonfirmasi klaim ekonomi, menekankan pentingnya saluran komunikasi resmi untuk informasi pasar yang kredibel, tanpa dampak langsung yang diamati pada pasar cryptocurrency.

Klaim yang Belum Diverifikasi Gagal Mempengaruhi Pasar Crypto

Pada 9 November, laporan yang belum diverifikasi muncul tentang Donald Trump yang mengklaim melalui Truth Social kondisi ekonomi yang kuat di AS, termasuk kemungkinan dividen dan tingkat pasar saham yang tinggi. Tidak ada konfirmasi terverifikasi atau postingan resmi oleh Trump yang selaras dengan pernyataan ini pada saat itu.

Meskipun ada klaim ekonomi yang berani ini, tidak ada perubahan kebijakan resmi yang mendukung pergeseran tersebut, karena data pasar dan sumber pemerintah tidak menguatkan pernyataan ini. Kurangnya bukti telah menghasilkan perubahan pasar yang terbatas atau efek kebijakan keuangan langsung.

Pasar crypto, termasuk Ethereum dan Bitcoin, menunjukkan posisi leverage yang signifikan dari para trader, tetapi tidak ada korelasi langsung dengan klaim Trump yang ditetapkan. Analis dan investor fokus pada tren teknis dan perilaku bursa daripada kebijakan atau pernyataan presiden.

Ethereum dan Bitcoin Tetap Bergejolak di Tengah Kebisingan Ekonomi

Tahukah Anda? Pada kejadian sebelumnya, pengumuman tarif Trump telah menggerakkan pasar; namun, tanpa pernyataan resmi, dampak cryptocurrency tetap terpisah dari klaim yang belum diverifikasi baru-baru ini.

Ethereum, saat ini bernilai $3.576,37 menurut CoinMarketCap, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $431,66 miliar, mewakili dominasi pasar 12,24%. Sementara harganya naik 5,16% dalam sehari, turun 17,41% selama 60 hari, menunjukkan volatilitas terbaru di tengah indikator makroekonomi yang tidak berubah.

Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 20:47 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap

Para ahli dari Coincu menyarankan perlunya informasi terverifikasi saat menganalisis potensi efek ekonomi pada pasar crypto. Tanpa pernyataan resmi, membedakan dampak sebenarnya dari kebisingan spekulatif tetap penting untuk memahami perkembangan finansial, regulasi, atau teknologi.

DISCLAIMER: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/markets/trump-post-unverified-crypto-impact/

Peluang Pasar
Logo OFFICIAL TRUMP
Harga OFFICIAL TRUMP(TRUMP)
$5.356
$5.356$5.356
-3.12%
USD
Grafik Harga Live OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16