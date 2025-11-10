Postingan Trump yang Belum Diverifikasi Gagal Memengaruhi Pasar Kripto

- Postingan Trump yang belum diverifikasi mengklaim keberhasilan dan kebijakan ekonomi.
- Kurangnya konfirmasi resmi di Truth Social.
- Tidak ada dampak signifikan pada pasar cryptocurrency.
Pada 9 November, pernyataan yang diduga dari mantan Presiden AS Donald Trump tentang pencapaian ekonomi di Truth Social, termasuk klaim tentang dividen dan pembayaran utang, tidak memiliki verifikasi dari sumber resmi.
Pernyataan yang belum diverifikasi ini menunjukkan tantangan dalam mengkonfirmasi klaim ekonomi, menekankan pentingnya saluran komunikasi resmi untuk informasi pasar yang kredibel, tanpa dampak langsung yang diamati pada pasar cryptocurrency.
Klaim yang Belum Diverifikasi Gagal Mempengaruhi Pasar Crypto
Pada 9 November, laporan yang belum diverifikasi muncul tentang Donald Trump yang mengklaim melalui Truth Social kondisi ekonomi yang kuat di AS, termasuk kemungkinan dividen dan tingkat pasar saham yang tinggi. Tidak ada konfirmasi terverifikasi atau postingan resmi oleh Trump yang selaras dengan pernyataan ini pada saat itu.
Meskipun ada klaim ekonomi yang berani ini, tidak ada perubahan kebijakan resmi yang mendukung pergeseran tersebut, karena data pasar dan sumber pemerintah tidak menguatkan pernyataan ini. Kurangnya bukti telah menghasilkan perubahan pasar yang terbatas atau efek kebijakan keuangan langsung.
Pasar crypto, termasuk Ethereum dan Bitcoin, menunjukkan posisi leverage yang signifikan dari para trader, tetapi tidak ada korelasi langsung dengan klaim Trump yang ditetapkan. Analis dan investor fokus pada tren teknis dan perilaku bursa daripada kebijakan atau pernyataan presiden.
Ethereum dan Bitcoin Tetap Bergejolak di Tengah Kebisingan Ekonomi
Tahukah Anda? Pada kejadian sebelumnya, pengumuman tarif Trump telah menggerakkan pasar; namun, tanpa pernyataan resmi, dampak cryptocurrency tetap terpisah dari klaim yang belum diverifikasi baru-baru ini.
Ethereum, saat ini bernilai $3.576,37 menurut CoinMarketCap, memiliki kapitalisasi pasar sebesar $431,66 miliar, mewakili dominasi pasar 12,24%. Sementara harganya naik 5,16% dalam sehari, turun 17,41% selama 60 hari, menunjukkan volatilitas terbaru di tengah indikator makroekonomi yang tidak berubah.Ethereum(ETH), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 20:47 UTC pada 9 November 2025. Sumber: CoinMarketCap
Para ahli dari Coincu menyarankan perlunya informasi terverifikasi saat menganalisis potensi efek ekonomi pada pasar crypto. Tanpa pernyataan resmi, membedakan dampak sebenarnya dari kebisingan spekulatif tetap penting untuk memahami perkembangan finansial, regulasi, atau teknologi.
