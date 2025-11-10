Polygon (POL) Mengincar Pembalikan: Pantulan Dukungan Bisa Mendorong Harga Menuju $0,680

Polygon (POL) sedang dalam tren menurun, kehilangan 3,11% dalam 24 jam.

Dukungan kuat di sekitar $0,16 menawarkan potensi entry dengan risiko rendah.

Pantulan harga bisa mencapai target $0,215, $0,245, dan $0,280.

Indikator menunjukkan momentum bearish, tetapi kemungkinan pemulihan mungkin muncul.

Polygon (POL) saat ini dalam tren menurun, turun 3,11% selama 24 jam terakhir. Selama minggu terakhir, POL telah menurun sebesar 8,92%, mencerminkan momentum yang melemah dan sentimen bearish yang meningkat di kalangan trader.

Sumber: CoinMarketCap

Pada saat penulisan, POL diperdagangkan pada $0,1757, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $98,26 juta, turun 37,93%. Kapitalisasi pasarnya berdiri di $1,85 miliar, menunjukkan penurunan 3,12%. Secara keseluruhan, koin ini menghadapi tekanan pasar, menandakan perilaku investor yang berhati-hati di tengah kerugian baru-baru ini.

Setup Pantulan Polygon: Level Dukungan Kunci dan Target

Menurut analis kripto @JohncyCrypto, Polygon telah membangun dukungan kuat di batas bawah saluran paralel 2 harinya. Setelah periode penurunan, perilaku pasar tampaknya menetap di sekitar level teknis ini. Ini tampaknya menunjukkan kemungkinan perubahan arah. Para trader mengamati dengan cermat untuk melihat apakah pasar akan memantul dari level ini. Ini bisa menandakan awal dari fase pemulihan.

Grafik POL menunjukkan Saluran Paralel yang jelas dengan dukungan yang ditentukan sekitar $0,16 dan resistensi sekitar $0,28. Saat ini, harga berada sangat dekat dengan level dukungannya. Ini menunjukkan kemungkinan titik masuk dengan risiko kecil bagi pembeli. Titik resistensi awal sekitar $0,28 berdiri sebagai level pertama bagi trader yang ingin memanfaatkan kemungkinan pantulan.

Sumber: @JohncyCrypto @JohncyCrypto

Perkembangan terbaru menunjukkan sedikit pembalikan yang sedang berlangsung karena pembelian yang dilakukan di dekat level dukungan. Terobosan di atas $0,28 mungkin memicu tren pembelian yang lebih kuat untuk POL bergerak menuju zona resistensi yang lebih tinggi yaitu $0,37, $0,50, dan akhirnya $0,68. Pola saluran paralel menawarkan zona spesifik untuk investasi strategis dengan prospek jangka pendek dan peluang hadiah tinggi jangka panjang bagi investor yang tertarik pada momentum.

Indikator Teknis Polygon Menandakan Momentum Bearish

Nilai RSI Mingguan berdiri di 37,49. Ini di bawah garis tengah 50. Ini menunjukkan tren pembelian yang lemah. Meskipun ada penjual dominan di pasar, indikator RSI mendekati zona oversold yang ditetapkan pada 30.

Sumber: TradingView

MACD mengkonfirmasi sentimen bearish. Dalam indikator MACD, garis MACD tetap di bawah garis sinyal, dan keduanya berada di bawah nol. Dalam grafik histogram, ada batang merah yang menunjukkan momentum pembelian yang lebih sedikit. Meskipun belum ada tanda-tanda pembalikan tren, ada indikasi yang perlu diperhatikan.

