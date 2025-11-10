Jangan Panik — Pasar Bitcoin Hanya Dalam Fase Restrukturisasi: Perusahaan Blockchain

Pasar Bitcoin telah berada dalam keadaan ketidakpastian selama beberapa minggu terakhir, menyusul kinerjanya yang tidak biasa negatif pada Oktober. Sementara sentimen pasar umum menunjukkan bahwa akhir siklus bullish mungkin sudah dekat, data on-chain terbaru menunjukkan bahwa cryptocurrency utama ini mungkin hanya sedang mengalami reset. Menurut laporan perusahaan blockchain, kelambanan baru-baru ini tampaknya sedang menyiapkan panggung untuk langkah besar berikutnya dari koin tersebut.

BTC Tidak Dalam Fase Kelelahan Siklus: XWIN

Dalam postingan Quicktake terbaru di platform CryptoQuant, XWIN Research Japan mengungkapkan bahwa situasi Bitcoin saat ini terlihat kurang seperti akhir siklus dan lebih seperti fase restrukturisasi. Perusahaan DeFi tersebut percaya bahwa fondasi pasar sedang direset setelah pembersihan leverage berlebihan dalam beberapa minggu terakhir.

Mendukung klaim pengurangan leverage, XWIN Research menyoroti bahwa open interest di pasar future Bitcoin telah berkurang secara signifikan sejak akhir Oktober. Penurunan open interest ini menandakan keluarnya trader jangka pendek dari posisi leverage mereka.

Perusahaan blockchain tersebut mencatat bahwa, pada puncak siklus sebelumnya, perdagangan dengan leverage sering meningkat bahkan pada level harga tinggi. Namun, penumpukan posisi pasar yang euforia ini saat ini tidak terjadi pada Bitcoin, yang berarti bahwa puncak siklus kemungkinan bukan apa yang sedang disaksikan.

Selanjutnya, XWIN Research Japan mengatakan bahwa harga Bitcoin saat ini kekurangan momentum dan tidak kehilangan dukungan struktural. Perusahaan blockchain tersebut menunjuk permintaan yang menurun dari investor institusional Amerika Serikat—seperti yang disorot oleh Indeks Premium Coinbase negatif—sebagai salah satu faktor di balik kurangnya momentum.

Saat tulisan ini dibuat, Bitcoin dinilai sekitar $101.930, mencerminkan tidak ada pergerakan signifikan dalam 24 jam terakhir. Cryptocurrency unggulan ini berada dalam zona merah pada timeframe mingguan, meskipun demikian, telah mengalami penurunan harga 8% dalam tujuh hari terakhir.

Pasar Bitcoin Menunjukkan Kekuatan Dan Kelemahan

Meskipun permintaan institusional untuk BTC melemah, XWIN Research menyoroti beberapa tanda positif yang dapat berkontribusi pada pemulihan cryptocurrency akhirnya. Misalnya, perusahaan DeFi mengungkapkan bahwa cadangan Bitcoin di exchange tetap berada pada level terendah multi-tahun, yang berarti bahwa pasokan terbatas masih tersedia.

Selain itu, likuiditas stablecoin secara bertahap mengalir kembali ke pasar; ini berarti bahwa daya beli juga kembali, dan investor mungkin hanya menunggu waktu yang tepat. Namun, XWIN Research mencatat bahwa, meskipun ketahanan pasar yang jelas, sentimen saat ini menunjukkan pergerakan dalam rentang tertentu dalam jangka pendek.