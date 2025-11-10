Analisis: Lima ETF spot XRP telah terdaftar di situs web DTCC dan diperkirakan akan diluncurkan secara resmi bulan ini.

PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut Cryptobriefing, lima ETF spot XRP yang diluncurkan oleh Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares, dan CoinShares telah muncul di situs web American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC). Ini termasuk Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC), dan CoinShares XRP ETF (XRPL). Pasar mengharapkan mereka berpotensi terdaftar di AS pada akhir bulan ini.

