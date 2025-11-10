BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut Cryptobriefing, lima ETF spot XRP yang diluncurkan oleh Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares, dan CoinShares telah muncul di situs web American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC). Ini termasuk Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC), dan CoinShares XRP ETF (XRPL). Pasar mengharapkan mereka berpotensi terdaftar di AS pada akhir bulan ini.PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut Cryptobriefing, lima ETF spot XRP yang diluncurkan oleh Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares, dan CoinShares telah muncul di situs web American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC). Ini termasuk Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC), dan CoinShares XRP ETF (XRPL). Pasar mengharapkan mereka berpotensi terdaftar di AS pada akhir bulan ini.

Analisis: Lima ETF spot XRP telah terdaftar di situs web DTCC dan diperkirakan akan diluncurkan secara resmi bulan ini.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/10 07:35
XRP
XRP$2.0499-2.55%
Intuition
TRUST$0.1107-5.78%
Xrp Classic
XRPC$0.0006-2.92%

PANews melaporkan pada 10 November bahwa, menurut Cryptobriefing, lima ETF spot XRP yang diluncurkan oleh Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares, dan CoinShares telah muncul di situs web American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC). Ini termasuk Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC), dan CoinShares XRP ETF (XRPL). Pasar mengharapkan mereka berpotensi terdaftar di AS pada akhir bulan ini.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0499
$2.0499$2.0499
-1.90%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional. Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 18:23
Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Fed Powell Mengecam Investigasi DOJ Trump sebagai Tekanan Politik

Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyampaikan pernyataan televisi langka pada hari Minggu, menuduh pemerintahan Trump menggunakan ancaman kriminal untuk menekan bank sentral
Bagikan
CryptoNews2026/01/12 17:49