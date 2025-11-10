Petunjuk dan Solusi NYT 'Pips' Hari Ini Serta Panduan Langkah demi Langkah Untuk Senin, 10 November

Sayang sekali, akhir pekan telah berakhir dan minggu kerja baru telah dimulai. Bagian terbaik dari minggu ini adalah menantikan akhir pekan, tentu saja, dan ada kebenaran dalam gagasan bahwa mengantisipasi sesuatu seringkali lebih baik daripada hal yang diantisipasi itu sendiri. Jadi mungkin minggu ini sebenarnya lebih baik daripada akhir pekan... atau mungkin saya terlalu berlebihan mencari sisi positifnya. Bagaimanapun juga, kita memiliki teka-teki Pips untuk dipecahkan. Mari kita selesaikan!

Cara Bermain Pips

Dalam Pips, Anda memiliki kisi-kisi kotak berwarna-warni. Setiap area berwarna mewakili "kondisi" berbeda yang harus Anda capai. Anda memiliki sejumlah domino yang harus Anda gunakan untuk mengisi kisi-kisi tersebut. Anda harus menggunakan setiap domino dan mencapai setiap kondisi dengan benar untuk menang. Ada tingkat Mudah, Menengah, dan Sulit.

Berikut contoh Pips tingkat sulit:

Contoh Pips Screenshot: Erik Kain

Seperti yang Anda lihat, kisi-kisi ini memiliki banyak simbol dan angka dengan setiap warna. Di ujung kiri, tiga kotak ungu tidak boleh sama satu sama lain (karena itu tanda sama dengan dicoret). Dua kotak merah muda di sebelahnya harus berjumlah total 0. Kotak-kotak biru yang berzig-zag semuanya harus sama satu sama lain. Anda mengklik domino untuk merotasinya, dan akan membutuhkannya karena mereka harus diputar agar sesuai dengan tempat yang seharusnya.

Tidak ditampilkan pada kisi-kisi ini adalah kondisi lain, seperti "kurang dari" atau "lebih besar dari." Jika ada beberapa ubin dengan tanda > atau <, total ubin tersebut harus lebih besar atau kurang dari angka yang tercantum. Ini bervariasi menurut kisi-kisi. Ruang kosong bisa berisi apa saja. Berbagai kondisi yang mungkin adalah:

= Semua pip harus sama satu sama lain dalam kelompok ini.

≠ Semua pip tidak boleh sama satu sama lain dalam kelompok ini.

> Pip di ubin ini (atau ubin-ubin) harus lebih besar dari angka yang tercantum.

< Pip di ubin ini harus kurang dari angka yang tercantum.

Angka yang tepat (seperti 6) Pip harus sama dengan angka yang tepat ini.

Ubin tanpa kondisi bisa berisi apa saja.

Untuk menang, Anda harus menggunakan semua domino Anda dengan mengisi semua kotak, memastikan untuk memenuhi setiap kondisi. Terkadang hanya ada satu cara untuk menyelesaikan teka-teki. Di lain waktu, bisa ada dua atau lebih solusi berbeda. Mainkan teka-teki Pips hari ini di sini.

Solusi dan Panduan Pips Hari Ini

Di bawah ini adalah solusi untuk Pips tingkat Mudah dan Menengah. Setelah itu, saya akan memandu Anda melalui teka-teki Sulit. Spoiler di depan.

Pips Mudah Hari Ini

Pips Mudah Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Pips Menengah Hari Ini

Pips Menengah Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Panduan dan Solusi Pips Sulit

Berikut Pips Sulit hari ini:

Pips Sulit Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Pips Sulit hari ini adalah kebalikan cermin dari kemarin, yang merupakan angka "2". Ini adalah huruf "S". Ketiga tingkat hari ini menarik. Angka "4" untuk Pips Mudah dan semacam tangga atau teka-teki yang terlihat seperti angka Romawi untuk Menengah.

Bagaimanapun, hari ini tidak memiliki titik awal yang benar-benar jelas, dan saya akan melanggar salah satu aturan lunak saya dan mulai dari atas di mana ubin bebas berada (biasanya saya menyarankan untuk menyimpan ubin bebas untuk terakhir).

Langkah 1

Alasan saya mulai dari atas adalah karena saya tidak yakin kombinasi apa yang akan membuat kelompok Pink 6 di bagian bawah. Terlalu banyak cara untuk membuat 6, tetapi hanya ada satu cara untuk membuat kelompok Purple 12 di bagian atas: dua angka 6.

Saya mulai dengan domino 6/2 dari Purple 12 turun ke Blue 8 dan kemudian menempatkan domino 0/2 dari Pink 0 ke Blue 8. Saya tidak 100% yakin apakah domino berikutnya akan benar, tetapi ini yang dikatakan intuisi saya dan saya berhasil menyelesaikan Pips hari ini tanpa harus mengubah satu domino pun.

Saya menempatkan domino 2/2 di ubin Blue 8 yang tersisa dan memasukkan domino 6/3 dari Purple 12 ke ubin bebas. Ini masuk akal, tetapi tentu saja domino 6/3 itu berpotensi bisa ditempatkan di ubin Dark Blue 6 di kanan bawah.

Pips Sulit Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Langkah 2

Selanjutnya, saya menempatkan domino 6/4 dari Orange 11 ke Dark Blue 4 dan domino 5/3 dari Orange 11 ke Green =. Saya menempatkan domino 3/3 di spot Green = yang tersisa.

Pips Sulit Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Langkah 3

Pada titik ini, saya khawatir bahwa saya salah perhitungan dan tidak akan bisa membuat kelompok Pink 6 berfungsi, tetapi saya menyadari bahwa domino 6/1 dari Dark Blue 6 ke Pink 6 sebenarnya akan cocok sempurna dengan domino 5/0 dari Pink 6 ke Purple 0. Saya menempatkan domino 1/0 dari Blue 3 ke Purple 0.

Pips Sulit Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Solusi

Tersisa dua domino ganda. Saya menempatkan domino 1/1 di ubin Blue 3 yang tersisa dan domino 5/5 ke Orange 10, dan saya selesai!

Pips Sulit Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Meskipun memiliki bentuk yang sama (jika dicerminkan) dengan Pips kemarin, yang ini jauh lebih mudah, atau saya hanya lebih beruntung, atau mungkin saya melakukan pekerjaan yang baik dalam melihat ke depan dan menyusun strategi hari ini. Bagaimanapun, saya menyelesaikan ini tanpa kesalahan dan itu membuat saya senang. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda berhasil menemukan solusi alternatif?

Beri tahu saya di Twitter, Instagram, atau Facebook.