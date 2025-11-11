"Paus Insider yang Melakukan Short-Selling" pada 11 Oktober telah meningkatkan posisi long ETH-nya menjadi $200 juta, dengan keuntungan mengambang lebih dari $8,18 juta.

PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut analis on-chain @ai_9684xtpa, "paus yang membuka posisi short pada 11 Oktober" telah meningkatkan kepemilikannya lagi, dengan posisi long ETH melebihi $200 juta dan keuntungan mengambang melebihi $8,18 juta.

Delapan jam yang lalu, dia menambahkan 15.132 ETH ke posisinya pada harga sekitar $3.530, membawa total kepemilikannya menjadi 55.132,87 ETH. Harga pembukaan diperbarui menjadi $3.467,64.