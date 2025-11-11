Derivatif Ethereum Memanas: Open Interest Mencatat Lonjakan 10%

Data menunjukkan bahwa Open Interest Ethereum telah naik hampir $2 miliar selama sehari terakhir, tanda taruhan leverage yang dibuka.

Open Interest Ethereum Telah Mengamati Kenaikan Kuat

Seperti yang ditunjukkan oleh analis komunitas CryptoQuant Maartunn dalam postingan baru di X, Open Interest baru saja melonjak untuk Ethereum. Indikator ini melacak jumlah total posisi derivatif terkait ETH yang saat ini terbuka di semua bursa terpusat.

Ketika nilai metrik naik, itu berarti investor membuka posisi baru di pasar. Umumnya, leverage keseluruhan di sektor tersebut naik bersamaan dengan posisi baru, sehingga aset tersebut bisa mengalami volatilitas lebih tinggi mengikuti tren seperti itu. Di sisi lain, indikator yang menurun menunjukkan jumlah posisi berkurang, baik sebagai hasil penutupan sukarela atau likuidasi paksa. Jenis deleveraging ini dapat menyebabkan harga ETH yang lebih stabil.

Sekarang, inilah grafik yang dibagikan oleh Maartunn yang menunjukkan tren Open Interest Ethereum selama beberapa minggu terakhir:

Seperti yang ditampilkan dalam grafik di atas, Open Interest Ethereum telah mengalami kenaikan hampir $2 miliar selama sehari terakhir, mencerminkan peningkatan lebih dari 10%. Pertumbuhan spekulasi pasar ini terjadi bersamaan dengan lonjakan pemulihan yang dialami ETH selama 24 jam terakhir. Aksi harga yang tajam, seperti rally, cenderung menarik perhatian pada aset tersebut, sehingga Open Interest biasanya naik bersamaan dengan itu.

Meskipun tren ini bisa normal, lonjakan tajam pada indikator ini bisa menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Dalam grafik, analis telah menyoroti kasus-kasus di mana pasar derivatif menghadapi tingkat kepanasan yang serupa seperti sekarang. Tampaknya tiga kasus terakhir semuanya bertepatan dengan semacam puncak untuk Ethereum. "Secara historis, 75% dari pergerakan ini berarti kembali," catat Maartunn. Sekarang tinggal dilihat apakah volatilitas serupa juga akan mengikuti kali ini.

Dalam berita lain, exchange-traded funds (ETF) spot Ethereum mengalami arus keluar bersih selama minggu lalu, seperti yang ditunjukkan data dari SoSoValue.

Secara total, ETF spot ETH di AS mengalami arus keluar hampir $508 juta. Ini adalah arus keluar bersih mingguan terbesar ketiga yang dialami dana tersebut dalam sejarahnya sejauh ini.

Karena ETF spot menyediakan jalur off-chain yang diregulasi ke dalam cryptocurrency, mereka bisa menjadi mode investasi populer di antara entitas institusional tradisional. Mempertimbangkan hal ini, arus keluar dapat menunjukkan adanya sentimen negatif di antara investor besar tersebut.

Namun, meskipun suasana bearish, Ethereum telah berhasil bangkit kembali untuk memulai minggu baru.

Harga ETH

Ethereum telah kembali di atas $3.600 dengan rallynya sebesar 4% dalam sehari terakhir.