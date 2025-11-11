Robinhood akan memungkinkan investor ritel masuk ke perusahaan rintisan AI swasta melalui dana baru, kata CEO

Platform perdagangan Robinhood sedang mempersiapkan untuk membuka akses bagi investor kecil ke perusahaan kecerdasan buatan swasta, menurut pernyataan Vlad Tenev dalam wawancara dengan Financial Times.

Vlad mengatakan dia ingin "orang biasa" memiliki kesempatan untuk berinvestasi di perusahaan AI swasta yang valuasinya telah melonjak.

Dia mengatakan AI akan menyebabkan "gangguan skala luas" dan bahwa pedagang ritel harus dapat berpartisipasi dalam apapun yang muncul dari perubahan tersebut, daripada dikunci sementara institusi besar mengumpulkan keuntungan.

Rencana tersebut melibatkan dana baru yang dikelola oleh anak perusahaan Robinhood, Robinhood Ventures, yang akan berinvestasi pada kelompok terkonsentrasi dari setidaknya lima startup AI swasta yang dianggap "terbaik di kelasnya."

Vlad mengatakan dana tersebut mungkin menggunakan uang pinjaman untuk berpotensi meningkatkan pengembalian. Ini terjadi pada saat pasar swasta menarik lebih banyak minat dari investor kecil, sementara pasar publik tradisional terus menyusut.

Akses dana bergeser ke arah investor kecil

Manajer aset di seluruh negeri secara aktif menargetkan individu karena kumpulan uang institusional tidak lagi menjadi satu-satunya sumber utama yang mereka inginkan.

Perintah eksekutif terbaru yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Agustus membuat lebih mudah bagi pemberi kerja untuk memasukkan ekuitas swasta dan kredit swasta dalam rencana tabungan pensiun.

Ini telah mendorong perusahaan seperti Blue Owl, Blackstone dan Apollo untuk memperluas jangkauan mereka di luar klien skala besar biasa dan mendekati investor sehari-hari.

Pasar publik telah menyusut selama beberapa dekade. Pada saat yang sama, pasar swasta telah membengkak. Pada 2016, hanya 20 perusahaan swasta di Amerika Serikat yang dinilai lebih dari $1 miliar.

Pada 2024, jumlah itu melonjak menjadi lebih dari 1.000. Pengembang AI besar seperti OpenAI dan Anthropic telah mendorong sebagian besar pertumbuhan ini.

Hanya dalam setahun terakhir, sepuluh startup AI yang tidak menguntungkan menambahkan hampir $1 triliun ke valuasi gabungan mereka melalui putaran pendanaan swasta.

Dana baru dari Robinhood adalah closed-end, yang berarti investor tidak dapat dengan bebas menebus saham kapan saja. Jika banyak orang mencoba keluar sekaligus, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan uang mereka kembali.

Bryan Armour, yang merupakan direktur penelitian strategi pasif di Morningstar, mengatakan, "Mengelola strategi ekuitas swasta yang kompleks seperti ini bisa sangat merugikan basis pengguna mereka yang bergerak cepat."

Kekhawatirannya adalah bahwa banyak pengguna platform cenderung berdagang dengan cepat dan mungkin tidak menyesuaikan diri dengan baik terhadap uang yang terkunci.

Selera risiko tinggi dan fitur yang berkembang

Vlad mengatakan pedagang ritel sudah terbiasa mengambil risiko dan bahwa banyak dari mereka menyadari bahwa investasi di perusahaan swasta tahap awal bisa turun hingga nol.

Dia mengatakan pengguna "membeli dengan berat" ke dalam tema terkait AI dan bahwa dia tidak percaya valuasi raksasa teknologi besar terlalu melambung.

Vlad menjadi dikenal luas selama siklus meme-stock 2021 karena popularitas Robinhood di kalangan pedagang yang sangat aktif yang bersedia mengambil taruhan berani.

Saham Robinhood telah naik sekitar 255 persen tahun ini, menjadikannya salah satu pemain terkuat di S&P 500.

Meskipun demikian, saham tersebut turun hampir 11 persen pada hari Kamis setelah perusahaan melaporkan pendapatan kuartal ketiga sebesar $1,27 miliar, yang dua kali lipat dari yang dilaporkan setahun lalu. Pendapatan dari perdagangan kripto meningkat tajam, naik 300 persen menjadi $268 juta.

Awal tahun ini, Robinhood bermitra dengan Kalshi untuk menawarkan pasar prediksi di mana pengguna dapat berdagang pada hasil biner yang terkait dengan olahraga, politik, atau hiburan.

Perusahaan melaporkan bahwa jumlah kontrak acara yang diperdagangkan di platform naik menjadi 2,3 miliar antara Juli dan September, dan kemudian menjadi 2,5 miliar pada Oktober. Vlad mengatakan jenis pasar ini bisa berkembang lebih jauh dan menjadi lebih personal.

Dia mengatakan bahwa jika pedagang dapat menentukan harga risiko rumah yang rusak akibat banjir atau kebakaran, itu bisa mengarah pada produk yang berfungsi berbeda dari asuransi tradisional dan mungkin menarik bagi banyak pengguna.

