Jack Dorsey's Square baru saja membuka akses bagi 4 juta pedagang ke Bitcoin

Pengguna X telah melaporkan penggunaan fitur pembayaran Bitcoin di kedai kopi di seluruh Amerika Serikat.

Pemroses pembayaran Square telah meluncurkan fitur pembayaran Bitcoin untuk penjual, memungkinkan mereka untuk ikut serta dan menerima Bitcoin saat pembayaran melalui sistem point-of-sale mereka.

Jack Dorsey, co-founder Block, yang memiliki Square, mengatakan dalam postingan X pada hari Senin bahwa dengan fitur baru ini, pedagang yang menggunakan Square dapat menerima pembayaran Bitcoin ke Bitcoin, Bitcoin ke Fiat, Fiat ke Bitcoin atau Fiat ke Fiat.

Pada saat yang sama, Jacob Szymik, seorang account executive di Square, menyatakan bahwa pembayaran Bitcoin (BTC) saat ini hanya tersedia untuk pembelian langsung dan terminal point-of-sale, tetapi opsi online dan penagihan "sedang dikerjakan," dan memberi petunjuk bahwa pembaruan akan segera datang.

