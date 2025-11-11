BursaDEX+
LinkLayerAI Bergabung dengan IOST untuk Meningkatkan Utilitas Perdagangan Berbasis AI

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2025/11/11 13:00
LinkLayerAI, protokol insentif yang didorong oleh agen cerdas, telah mengumumkan kemitraan strategisnya dengan IOST, platform terkenal untuk infrastruktur multi-rantai untuk aset dunia nyata (RWA). Tujuan utama di balik kemitraan ini adalah untuk meningkatkan utilitas perdagangan kecerdasan buatan (AI-Driven) dan pertumbuhannya di seluruh ekosistem terdesentralisasi.

Kedua platform sangat memahami perdagangan kecerdasan buatan dalam ekosistem terdesentralisasi. Mereka melangkah maju dalam dunia terdesentralisasi dengan memanfaatkan spesifikasi mereka. LinkLayerAI telah mengungkapkan berita ini melalui akun X resminya.

Kemitraan LinkLayerAI–IOST Mendorong Pertumbuhan Web3

LinkLayerAI dan IOST secara kolektif menggabungkan inovasi AI+perdagangan+terdesentralisasi untuk hasil yang lebih baik dan membuat upaya produktif dalam mendorong pertumbuhan di seluruh ekosistem. Karena fokus utama IOST adalah pada skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi RWA. ISOT sudah bekerja secara efisien dan menyediakan layanan signifikannya untuk aplikasi Web3, seperti gaming, AI, dan Keuangan terdesentralisasi (DeFi). Pada dasarnya, mereka membuka utilitas gratis perdagangan AI untuk pengguna.

Aliansi LinkLayerAI dan IOST Meningkatkan Perdagangan AI Global Melalui Inovasi Cerdas

Aliansi LinkLayerAI dan ISOT menyediakan fasilitas berbasis kecerdasan yang berguna yang meningkatkan status pengguna dalam hal perdagangan AI dan inovasi. Kolaborasi ini akan membuka lebih banyak peluang dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan perdagangan di masa mendatang.

Kolaborasi ini sangat penting karena tidak hanya menguntungkan kedua entitas dalam hal memperluas basis pengguna tetapi juga menguntungkan komunitas kripto dengan meningkatkan Utilitas Perdagangan Berbasis AI. Singkatnya, mereka berusaha membuat layanan mereka efisien, mulus, dan bebas kesalahan di seluruh dunia.  Layanan yang disediakan akan membantu dalam skenario terdesentralisasi perdagangan Web3 dan membangun nama di pasar.

