Pada hari Senin, Coinbase (COIN) mengumumkan peluncuran platform baru yang akan memungkinkan investor ritel untuk membeli token digital sebelum secara resmi terdaftar di bursa cryptocurrency. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan "akses yang adil" ke berbagai token yang lebih luas, memastikan pengungkapan yang jelas dan persyaratan yang transparan bagi pengguna.

Coinbase Akan Meluncurkan Platform Untuk Pembelian Token Pra-Listing, Mendongkrak Saham Sebesar 4%

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2025/11/11 13:00
Pada hari Senin, Coinbase (COIN) mengumumkan peluncuran platform baru yang akan memungkinkan investor ritel membeli token digital sebelum secara resmi terdaftar di bursa cryptocurrency. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan "akses yang adil" ke berbagai token yang lebih luas, memastikan pengungkapan yang jelas dan persyaratan yang transparan bagi pengguna. 

Coinbase Meluncurkan Platform Penjualan Token Baru

Pada awalnya, Coinbase bertujuan untuk menawarkan akses kepada pengguna ritel di sebagian besar wilayah di seluruh dunia, dengan rencana untuk ekspansi di masa depan. Yang perlu dicatat, ini menandai kesempatan signifikan pertama bagi pengguna AS untuk berpartisipasi dalam penjualan token semacam ini sejak 2018.

Tidak seperti penjualan tradisional "siapa cepat dia dapat" yang sering gagal melibatkan komunitas sejati sebuah proyek, desain penjualan token baru Coinbase memprioritaskan akses yang adil untuk banyak orang, daripada mengutamakan segelintir orang terpilih.

Penjualan token akan dibuka untuk periode tertentu, seperti satu minggu, di mana pengguna dapat mengirimkan permintaan mereka. Setelah jendela ditutup, algoritma akan menentukan alokasi akhir untuk semua peserta.

Coinbase telah menekankan komitmennya terhadap desain yang berpusat pada pengguna, menyatakan bahwa model penjualan baru memberikan penghargaan kepada pendukung asli dengan prioritas alokasi yang lebih tinggi. 

Pengguna yang menjual token mereka segera setelah listing—khususnya dalam 30 hari pertama—mungkin menerima alokasi yang lebih kecil dalam penjualan di masa depan, sehingga memprioritaskan akses untuk "penggemar sejati proyek."

Peluncuran Token MON Dijadwalkan Minggu Depan

Bursa ini berencana untuk menyelenggarakan sekitar satu penjualan token setiap bulan di platform baru ini, menggunakan algoritma untuk mengelola alokasi token. Pembelian awal akan dilakukan menggunakan USD Coin, stablecoin yang dipatok ke dolar dan diterbitkan oleh penerbit stablecoin Circle (CRCL). 

Proyek blockchain Layer 1 (L1) Monad akan menawarkan token MON yang sangat dinantikan di platform ini untuk pertama kalinya minggu depan, antara 17 dan 22 November.

Dalam pengumumannya, Coinbase menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penerbit token dalam mendistribusikan token mereka kepada pengguna asli sambil secara bersamaan membangun likuiditas bursa yang kuat. 

Bursa ini juga mencatat bahwa penawaran koin awal (ICO), yang dulu merupakan metode penggalangan dana populer selama boom crypto 2017, telah mengalami penurunan karena peningkatan pengawasan regulasi terhadap perlindungan investor dan pengungkapan.

Ke depannya, Coinbase memiliki rencana untuk meningkatkan platform penjualan token dengan fitur tambahan, termasuk order limit dan alokasi yang lebih besar untuk basis pengguna target penerbit. Peluncuran ini digambarkan sebagai awal dari era baru untuk distribusi token. 

Coinbase

Pada saat penulisan, token asli bursa, COIN, diperdagangkan pada $316—sedikit di atas kenaikan 4% pada hari Senin. Kenaikan ini juga didorong oleh pemulihan harga cryptocurrency yang lebih luas, dengan token seperti Bitcoin (BTC) dan XRP memimpin jalan. 

Gambar unggulan dari Shutterstock, grafik dari TradingView.com 

Peluang Pasar
Logo TokenFi
Harga TokenFi(TOKEN)
$0.005033
$0.005033$0.005033
-2.30%
USD
Grafik Harga Live TokenFi (TOKEN)
