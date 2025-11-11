Seorang whale menyetor 1,19 juta USDC ke HyperLiquid dan memanfaatkannya dengan leverage 5x untuk posisi long pada UNI.

PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut pemantauan Onchain Lens, seorang whale bernama "0xB29" menyetor 1,19 juta USDC ke HyperLiquid dan membuka posisi long dengan leverage 5x di UNI. Posisi ini bernilai $4,47 juta, dengan harga likuidasi $7,40.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.