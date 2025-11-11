Pembelian Bitcoin Hari Senin MicroStrategy Telah Tiba: Berapa Banyak yang Ditambahkan Saylor Kali Ini?

Michael Saylor's Strategy baru saja mengumumkan akuisisi Bitcoin terbarunya. Berikut berapa banyak perusahaan telah memperluas kepemilikannya dengan pembelian ini.

Strategy Telah Menambahkan 487 BTC Lagi Ke Perbendaharaannya

Dalam postingan baru di X, Ketua Strategy Michael Saylor telah mengungkapkan pembelian rutin hari Senin terbaru untuk perbendaharaan Bitcoin perusahaan. Dengan pembelian ini, perusahaan telah menambahkan 487 BTC lagi ke perbendaharaannya, membawa total kepemilikannya menjadi 641.692 BTC.

Pembelian tersebut melibatkan harga token rata-rata $102.557 dan menghabiskan biaya total $49,9 juta untuk Strategy. Akuisisi terbaru perusahaan relatif moderat, dan tampaknya yang baru ini tidak berbeda.

Strategy mendanai pembelian, yang terjadi antara 3 dan 9 November, menggunakan penjualan penawaran saham at-the-market (ATM) STRF, STRK, STRD, dan STRC, menurut pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).

Analis komunitas CryptoQuant Maartunn telah mengidentifikasi pola menarik ketika datang ke pembelian Strategy: perusahaan cenderung membeli sekitar level tertinggi mingguan dalam harga Bitcoin. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh grafik baru yang dibagikan oleh Maartunn dalam postingan X, akuisisi terbaru tidak sesuai dengan pola tersebut.

Seperti yang ditampilkan dalam grafik di atas, pembelian Strategy ini telah terjadi di dekat titik terendah lokal dalam harga cryptocurrency sebagai gantinya. Dengan demikian, token-token ini tidak langsung merugi seperti beberapa yang dibeli sebelumnya.

Total investasi perusahaan ke dalam tumpukan Bitcoin-nya telah meningkat menjadi $47,54 miliar setelah pembelian terbaru, menempatkan harga pembelian rata-rata semua token pada $74.079. Ini berarti bahwa selama harga spot BTC diperdagangkan di atas level ini, perusahaan Saylor tidak akan merugi.

Pada nilai tukar saat ini, perbendaharaan Strategy dinilai hampir $67,7 miliar, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan lebih dari 42%. Angka yang signifikan, meskipun BTC telah menghadapi aksi bearish baru-baru ini.

Sementara Strategy terus melanjutkan pembelian Bitcoin-nya, arus keluar telah terjadi di tempat lain di sektor ini: dana yang diperdagangkan di bursa spot AS (ETF). Seperti yang ditunjukkan data di bawah dari SoSoValue, minggu lalu melihat arus masuk bersih negatif dari dana-dana ini.

Dari grafik, terlihat jelas bahwa ETF spot Bitcoin mengalami arus masuk bersih merah sebesar $1,22 miliar dalam minggu terakhir, melanjutkan tren arus keluar dari minggu sebelumnya, yang melihat hampir $800 juta keluar dari kendaraan investasi ini.

Namun, harga BTC telah memulai minggu baru dengan lonjakan pemulihan, sehingga hanya tinggal menunggu bagaimana arus bersih akan berkembang dalam beberapa hari mendatang.

Harga BTC

Bitcoin menembus di atas $106.000 selama rallynya pada Senin pagi, tetapi aset tersebut sejak itu mengalami sedikit penarikan kembali karena harganya sekarang kembali ke $105.800.