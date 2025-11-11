BursaDEX+
Standard Chartered Bank bermitra dengan DCS untuk meluncurkan DeCard, kartu kredit berbasis stablecoin di Singapura.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/11 14:57
PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut CoinDesk, Bank Standard Chartered telah bermitra dengan DCS Card Centre untuk menjadi mitra perbankan utama untuk kartu kredit DeCard barunya. Kartu ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran menggunakan stablecoin dalam transaksi sehari-hari. Kedua perusahaan menyatakan pada hari Selasa bahwa DeCard akan pertama kali diluncurkan di Singapura, di mana regulator mendorong uji coba sistem pembayaran digital, sebelum memperluas ke pasar utama lainnya. Standard Chartered akan menyediakan layanan akun virtual dan antarmuka API sehingga DCS dapat segera mengidentifikasi dan memverifikasi pembayaran pengguna DeCard. Integrasi teknologi ini bertujuan untuk membuat transaksi lebih cepat dan lebih transparan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

