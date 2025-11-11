Standard Chartered Bank bermitra dengan DCS untuk meluncurkan DeCard, kartu kredit berbasis stablecoin di Singapura.

PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut CoinDesk, Bank Standard Chartered telah bermitra dengan DCS Card Centre untuk menjadi mitra perbankan utama untuk kartu kredit DeCard barunya. Kartu ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran menggunakan stablecoin dalam transaksi sehari-hari. Kedua perusahaan menyatakan pada hari Selasa bahwa DeCard akan pertama kali diluncurkan di Singapura, di mana regulator mendorong uji coba sistem pembayaran digital, sebelum memperluas ke pasar utama lainnya. Standard Chartered akan menyediakan layanan akun virtual dan antarmuka API sehingga DCS dapat segera mengidentifikasi dan memverifikasi pembayaran pengguna DeCard. Integrasi teknologi ini bertujuan untuk membuat transaksi lebih cepat dan lebih transparan. PANews melaporkan pada 11 November bahwa, menurut CoinDesk, Bank Standard Chartered telah bermitra dengan DCS Card Centre untuk menjadi mitra perbankan utama untuk kartu kredit DeCard barunya. Kartu ini memungkinkan pengguna melakukan pembayaran menggunakan stablecoin dalam transaksi sehari-hari. Kedua perusahaan menyatakan pada hari Selasa bahwa DeCard akan pertama kali diluncurkan di Singapura, di mana regulator mendorong uji coba sistem pembayaran digital, sebelum memperluas ke pasar utama lainnya. Standard Chartered akan menyediakan layanan akun virtual dan antarmuka API sehingga DCS dapat segera mengidentifikasi dan memverifikasi pembayaran pengguna DeCard. Integrasi teknologi ini bertujuan untuk membuat transaksi lebih cepat dan lebih transparan.