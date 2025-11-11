Startale Meluncurkan SuperApp Terintegrasi Soneium untuk Aksesibilitas Web3 yang Mulus dan Airdrop Eksklusif

Startale Group, platform infrastruktur Web3 berbasis Tokyo, telah bermitra dengan Soneium, blockchain L2 publik yang dibangun di atas Ethereum. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, Startale telah meluncurkan Startale App, SuperApp Web3 mutakhir untuk menawarkan gerbang inklusif memasuki ekosistem Soneium. Menurut siaran pers resmi Startale, aplikasi ini terhubung langsung ke jaringan DeFi Ethereum senilai $75B. Dengan demikian, konsumen dapat mengakses token generation events (TGEs), reward on-chain, dan airdrop ekosistem lebih awal.

Startale dan Soneium Memperluas Akses Web3 dengan Pengalaman Pengguna yang Disederhanakan

Dalam kemitraan dengan Soneium, Startale memperkenalkan Startale App sebagai SupperApp untuk pengalaman pengguna terpadu dengan akses awal untuk reward on-chain, TGEs, dan airdrop. Dikembangkan pada kerangka L2 Ethereum, aplikasi ini menempatkan Startale sebagai pemain penting dalam persaingan SuperApp global.

Selain itu, Soneium telah melonjak di atas 380 juta transfer di lebih dari 5,1 juta dompet, dengan proyek-proyek terpilih yang menawarkan pengalaman dan hadiah unik melalui Startale App. Saat membahas langkah ini, CEO Startale Group, Sota Watanable, menegaskan bahwa aplikasi ini lebih meningkatkan kegunaan melalui Mini Apps. Dia menyatakan,

"Startale App dirancang untuk menghilangkan hambatan terakhir adopsi Web3, yaitu pengalaman pengguna yang terfragmentasi. Melalui kemitraan jangka panjang kami dengan Sony dan Soneium, kami telah membangun platform yang membuat akses ke blockchain semudah membuka aplikasi mainstream mana pun, sambil memastikan interoperabilitas di seluruh Ethereum dan ekosistem di seluruh dunia, termasuk ekosistem aset digital yang diregulasi di Jepang."

Menyatukan Keuangan Mainstream dan Blockchain untuk Adopsi Global

Menurut Startale, peluncuran Startale App dalam kolaborasi dengan Soneium sejalan dengan tujuannya untuk menggabungkan keuangan mainstream dengan teknologi blockchain. Selain itu, platform ini baru-baru ini berkolaborasi dengan SBI Holdings dalam langkah untuk mendalami infrastruktur stablecoin guna menyediakan entitas perdagangan berbasis blockchain 24/7. Pada akhirnya, peluncuran baru ini menyatukan infrastruktur yang menyederhanakan Web3 untuk membawa banyak pengguna baru ke blockchain.

SuperApp ini memungkinkan para pengembang untuk membangun di Soneium tanpa memerlukan situs web mandiri. Sota Watanable percaya bahwa inisiatif ini berupaya menghilangkan hambatan terakhir pengalaman konsumen yang terfragmentasi untuk memperlancar adopsi Web3. Dengan demikian, di tengah sektor super-app Web3 yang berkembang, upaya Startale menekankan pengembangan strategis untuk menggabungkan pengalaman klien yang mulus dengan akses blockchain yang lebih luas di mainstream.