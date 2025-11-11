ICO Monad meminjamkan 160 juta token kepada lima pembuat pasar

Coinbase menerbitkan pengungkapan penjualan token untuk ICO Monad yang berisi informasi rinci tentang operator pembuat pasar dan berapa banyak token yang dipinjamkan ke setiap perusahaan.

Ringkasan Coinbase mengungkapkan detail lengkap tentang pengaturan pembuat pasar Monad, yang melibatkan Galaxy, GSR, Wintermute dan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut secara kolektif akan menerima 160 juta MON dalam pinjaman token jangka pendek.

ICO Monad, yang akan berlangsung pada 17 November, akan menawarkan 7,5 miliar MON dengan harga awal $0,025. Sekitar 27% dari pasokan token akan dicadangkan untuk tim di bawah skema penguncian multi-tahun dan 38,5% akan dialokasikan untuk pengembangan ekosistem.

Pengungkapan Coinbase mungkin merupakan salah satu kasus pertama di mana institusi besar sepenuhnya mengungkapkan daftar pembuat pasar yang berpartisipasi dalam penawaran koin awal untuk blockchain EVM Layer-1 Monad. Dokumen tersebut tidak hanya memaparkan nama-nama lima pembuat pasar yang terlibat, tetapi juga skala dana yang dipinjamkan ke setiap perusahaan dan jangka waktu setiap pinjaman.

Menurut dokumen tersebut, anak perusahaan Monad Foundation, MF Services (BVI), Ltd. telah menandatangani kontrak peminjaman token dengan lima pembuat pasar di ruang kripto. Pinjaman terbesar token MON telah dijanjikan kepada CyantArb, berjumlah 50 juta MON yang akan dipinjamkan kepada perusahaan tersebut selama satu bulan.

Di sisi lain, tiga pembuat pasar akan menerima pinjaman sebesar 30 juta MON untuk jangka waktu satu bulan. Perusahaan-perusahaan ini adalah Auros, Galaxy, dan GSR. Terakhir, Wintermute akan menerima pinjaman sebesar 20 juta MON yang dapat disimpan selama maksimal satu tahun.

Total jumlah token yang dialokasikan untuk pembuat pasar adalah gabungan 160 juta MON, yang menurut harga pasar awal yang ditetapkan sebesar $0,025, akan bernilai sekitar $4 juta.

Seperti yang dinyatakan dalam dokumen, perjanjian dengan pembuat pasar dapat diperpanjang setiap bulan. Kontrak-kontrak tersebut akan dipantau oleh agensi pihak ketiga bernama Coinwatch, yang akan bertanggung jawab untuk memverifikasi penggunaan token dan melacak saldo menganggur dari lima pembuat pasar yang terdaftar.

Selain itu, MF Services berencana untuk mengerahkan hingga 0,20% dari pasokan token MON awal untuk tujuan likuiditas ke dalam satu atau lebih pool pertukaran terdesentralisasi. Coinbase menganggapnya sebagai upaya jangka pendek yang terbatas untuk memfasilitasi akses token awal dan menstabilkan harganya dalam hal terjadi peningkatan volatilitas pasar.

ICO Monad akan diluncurkan dengan token senilai $7,5 miliar untuk dijual

Penjualan ICO Monad dijadwalkan akan berlangsung pada 17 November pukul 9:00 pagi EST dan akan berakhir pada 22 November pukul 9:00 pagi EST. Secara total, proyek ini akan mengalokasikan hingga 7,5 miliar MON untuk penjualan token atau sekitar 7,5% dari total pasokan awal.

Pada saat penulisan, proyek ini telah menentukan harga tetap sebesar $0,025 untuk setiap token MON dalam ICO Monad. Harga pasar ditentukan berdasarkan nilai terdilusi penuh yang tersirat dari Jaringan Monad, yang berjumlah $2,5 miliar dengan total pasokan 100 miliar token MON.

Berdasarkan dokumen tersebut, sebanyak 27% dari total pasokan token akan dialokasikan untuk tim. Alokasi token tim tunduk pada kondisi penguncian dan vesting. Jadwal vesting individu biasanya berlangsung sekitar 3-4 tahun dan terkait dengan tanggal keterlibatan awal dalam proyek.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa semua token tim akan dikunci selama tahun pertama setelah peluncuran Monad Public Mainnet dan kemudian dirilis selama peringatan 1 tahun dan selama tiga tahun berikutnya.

Sementara itu, 38,5% token akan dialokasikan untuk pengembangan ekosistem. Tidak seperti token tim, bagian ini akan dibuka kuncinya saat peluncuran. Investor akan menerima hingga 19,7%, sementara 4% akan disisihkan untuk treasury Category Labs, yang sebelumnya dikenal sebagai Monad Labs. Sekitar 3,3 miliar MON atau sekitar 3,3% dari total pasokan awal akan dialokasikan untuk acara airdrop yang menargetkan anggota Komunitas Monad dan komunitas kripto yang lebih luas setelah ICO Monad.