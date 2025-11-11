EUR/GBP memperpanjang breakout di atas rentang multi-bulan – Société Générale

EUR/GBP terus naik setelah keluar dari konsolidasi multi-bulannya pada Oktober, mencapai puncak sementara di sekitar 0,8820, catat analis FX Société Générale.

Dukungan di 0,8740/0,8710 kunci untuk tren EUR/GBP

"EUR/GBP menembus di atas batas atas konsolidasi multi-bulannya pada Oktober yang mengakibatkan perpanjangan tren naik. Pasangan ini telah mencapai level tinggi sementara di sekitar 0,8820. Jeda singkat sedang terbentuk; batas atas rentang sebelumnya dan rata-rata bergerak 50 hari di 0,8740/0,8710 bisa menjadi zona dukungan penting."

"Pertahanan rata-rata bergerak mungkin mengarah pada kelanjutan pergerakan naik. Di luar 0,8820, proyeksi berikutnya berada di 0,8870/0,8910."