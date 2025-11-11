BursaDEX+
EUR/GBP memperpanjang breakout di atas rentang multi-bulan – Société Générale

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/11/11 19:18
EUR/GBP terus naik setelah keluar dari konsolidasi multi-bulannya pada Oktober, mencapai puncak sementara di sekitar 0,8820, catat analis FX Société Générale.

Dukungan di 0,8740/0,8710 kunci untuk tren EUR/GBP

"EUR/GBP menembus di atas batas atas konsolidasi multi-bulannya pada Oktober yang mengakibatkan perpanjangan tren naik. Pasangan ini telah mencapai level tinggi sementara di sekitar 0,8820. Jeda singkat sedang terbentuk; batas atas rentang sebelumnya dan rata-rata bergerak 50 hari di 0,8740/0,8710 bisa menjadi zona dukungan penting."

"Pertahanan rata-rata bergerak mungkin mengarah pada kelanjutan pergerakan naik. Di luar 0,8820, proyeksi berikutnya berada di 0,8870/0,8910."

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/eur-gbp-extends-breakout-above-multi-month-range-societe-generale-202511110957

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

