Postingan Coinbase Meluncurkan Platform Penjualan Token untuk Investor Menjelang Peluncuran MON pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Coinbase telah mengumumkan peluncuran platform penjualan token baru yang akan memungkinkan investor sehari-hari membeli token digital bahkan sebelum token tersebut secara resmi terdaftar di bursa mereka.

Langkah ini dirancang untuk membuat peluncuran token lebih adil, transparan, dan dapat diakses.

Baca terus untuk mengetahui lebih banyak tentang detailnya.

Penjualan Token Bulanan Terbuka untuk Semua

Di bawah inisiatif ini, Coinbase akan menyelenggarakan sekitar satu penjualan token per bulan, di mana investor dapat mengajukan permintaan pembelian selama jendela waktu satu minggu. Penjualan token memprioritaskan partisipasi luas daripada pemegang besar. Pesanan yang lebih kecil dipenuhi terlebih dahulu, dan pengguna yang menjual dalam waktu 30 hari mungkin mendapatkan alokasi yang berkurang dalam penjualan di masa depan, memberi penghargaan kepada pendukung jangka panjang. Pembayaran akan dilakukan dalam USDC.

Token pertama yang akan diluncurkan di platform ini adalah MON, token asli dari blockchain Monad.

Penjualan token berlangsung dari 17-22 November 2025. Ini akan menawarkan hingga 7,5 miliar token, sekitar 7,5% dari total pasokan, dengan harga $0,025 per token, dengan valuasi tersirat proyek sekitar $2,5 miliar.

Untuk berpartisipasi, pengguna harus memiliki akun Coinbase yang terverifikasi dan memenuhi persyaratan platform.

Aturan Ketat Diberlakukan

Kerangka kerja Coinbase memperkenalkan persyaratan transparansi yang kuat. Penerbit harus memberikan pengungkapan yang jelas tentang proyek, tim, dan tokenomics mereka. Pendiri dan afiliasi dibatasi untuk tidak menjual token selama enam bulan setelah penjualan.

Penerbit membayar biaya berdasarkan dana yang terkumpul – investor, bagaimanapun, tidak akan membayar untuk partisipasi.

Bagaimana Token MON Akan Didistribusikan

Total pasokan token MON dibatasi pada 100 miliar token MON, dengan 49,4B (49,4%) dibuka pada peluncuran mainnet. Distribusi token adalah sebagai berikut:

Pengembangan ekosistem: 38,5%

Tim: 27%

Investor: 19,7%

Penjualan publik: 7,5%

Perbendaharaan Category Labs: 4%

Airdrop: 3,3%

Monad tetap fokus pada pertumbuhan dan partisipasi komunitas.

Penjualan Token Membawa Lebih Banyak Transparansi

Penjualan token MON mengungkapkan tingkat transparansi baru untuk peluncuran kripto. Ini adalah penerbitan skala besar pertama yang sepenuhnya mengungkapkan pembuat pasarnya, ukuran pinjaman, dan periode eksekusi.

Penerbit, MF Services (BVI) Ltd., telah menandatangani perjanjian pinjaman token dengan pembuat pasar top seperti Auros dan Wintermute. Monitor pihak ketiga, Coinwatch, akan melacak bagaimana token ini digunakan, termasuk memeriksa saldo yang tidak aktif.

Penerbit juga berencana untuk menggunakan sebagian kecil dari total pasokan MON, sekitar 0,2%, untuk menyediakan likuiditas awal di bursa terdesentralisasi (DEX). Ini adalah langkah kecil jangka pendek untuk memudahkan orang membeli dan menjual MON dan membantu menjaga stabilitas harga.

Comeback Kuat untuk Penjualan Token Publik

Coinbase mencatat bahwa inisiatif ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah umum untuk proyek kripto baru, yaitu mendapatkan token ke tangan pengguna nyata sambil tetap membangun likuiditas pasar.

Ini menandai pertama kalinya sejak 2018 investor AS dapat dengan mudah bergabung dalam penjualan token publik, setelah bertahun-tahun ketidakpastian regulasi seputar ICO.

Coinbase jelas menetapkan standar baru untuk bagaimana proyek masuk ke pasar, dengan menciptakan platform penjualan token yang seimbang dan transparan untuk penerbit dan pengguna.