Saham Rockwell Medical, Inc. (RMTI): Melonjak saat Perusahaan Menunjuk Rashad Brown sebagai VP Manufaktur dan Rantai Pasokan

Rockwell Medical, Inc. (NASDAQ: RMTI) ditutup pada $1,07, naik 8,57% pada 10 November 2025, saat perusahaan mengumumkan penunjukan Rashad Brown sebagai Wakil Presiden Manufaktur dan Rantai Pasokan. Dalam perdagangan pra-pasar, saham sedikit turun menjadi $1,05, mencerminkan rekalibrasi investor setelah berita kepemimpinan.



Memperkuat Kepemimpinan Operasional

Rashad Brown bergabung dengan Rockwell Medical pada saat perusahaan fokus pada peningkatan operasi manufaktur dan optimalisasi rantai pasokannya. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade dalam manufaktur, pengadaan, dan logistik, Brown membawa keahlian kepemimpinan yang luas dari perannya di Abbott Laboratories, Fresenius Medical Care, dan Hearing Lab Technology.

Latar belakang Brown mencakup pengelolaan tim besar, mengawasi pengeluaran jutaan dolar, dan mendorong peningkatan efisiensi yang terukur melalui manufaktur ramping dan optimalisasi jaringan. Kepemimpinannya yang langsung diharapkan dapat memajukan dorongan Rockwell menuju keunggulan operasional dan keberlanjutan jangka panjang.

Visi CEO untuk Pertumbuhan

Mark Strobeck, Ph.D., Presiden dan CEO Rockwell Medical, menyatakan keyakinannya pada kemampuan Brown untuk membantu perusahaan memenuhi tujuan strategisnya. "Keahlian terbukti Rashad dalam mendorong efisiensi operasional dan membangun kemitraan vendor strategis sejalan dengan tujuan kami untuk meningkatkan jejak manufaktur kami," kata Strobeck.

Dia menambahkan bahwa kepemimpinan Brown akan menjadi penting dalam memastikan keandalan manufaktur dan kepuasan pelanggan, memperkuat misi Rockwell untuk melayani klinik dialisis dengan produk hemodialisis berkualitas tinggi dan standar layanan yang tak tertandingi.

Keahlian Veteran dan Dampak Strategis

Sebelum bergabung dengan Rockwell Medical, Brown membangun karir yang terkemuka dalam memimpin jaringan manufaktur dalam lingkungan perawatan kesehatan yang diatur. Prestasinya termasuk peningkatan margin kotor, peningkatan efektivitas peralatan keseluruhan (OEE) melalui otomatisasi, dan program kinerja pemasok yang sukses.

Dia juga telah menunjukkan keunggulan dalam operasi yang diatur FDA, mempertahankan kualitas yang konsisten dan hasil audit yang kuat. Di luar pengalaman korporatnya, Brown adalah veteran Angkatan Darat AS, yang pernah bertugas di Grup Pasukan Khusus ke-7 (Airborne), latar belakang yang menegaskan disiplin dan kualitas kepemimpinannya.

Visi Brown untuk Rockwell Medical

Berkomentar tentang peran barunya, Brown mengatakan, "Saya merasa terhormat bergabung dengan Rockwell Medical pada saat pertumbuhan dan transformasi yang menarik ini. Komitmen perusahaan terhadap keunggulan operasional dan perawatan pasien selaras sempurna dengan nilai-nilai saya sebagai pemimpin."

Dia menekankan rencana untuk memperkuat jaringan manufaktur Rockwell dan memberikan solusi inovatif dan andal kepada pelanggan dan pasien.

Ikhtisar Kinerja

Meskipun ada kenaikan baru-baru ini, saham Rockwell Medical telah menghadapi tantangan tahun ini. Per 10 November 2025, perusahaan melaporkan pengembalian year-to-date sebesar -47,55% dan pengembalian satu tahun sebesar -75,85%, di bawah kinerja S&P 500 yang masing-masing 16,17% dan 13,96%. Selama lima tahun, RMTI telah menurun 89,19%, menandakan upaya berkelanjutan untuk membangun kembali kepercayaan pasar.

Dengan penunjukan Brown, Rockwell Medical bertujuan untuk memperkuat tulang punggung operasionalnya dan memposisikan dirinya untuk pertumbuhan berkelanjutan di pasar produk dialisis global.

